7個月前就說「大谷女友喜歡加州」！網挖出爆料文：消息有準

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「二刀流」球星大谷翔平今（29）日在個人社群網站宣布結婚消息，並透露對象是日本女性，「明天我將會在採訪中回應大家的疑問」。消息曝光後，讓大票人感到訝異，與此同時，PTT上就有網友注意到7個月前的一篇文章，紛紛直呼「先知總是孤獨」、「當初亂噓一通真的好笑」。

大谷翔平在IG上發文表示，隨著新賽季即將到來，他要告訴大家「我已經結婚了」，接下來兩人將會互相扶持，也請各位以溫暖的視線守護他們，他的對象是日本女性，「明天我將會在採訪中回應大家的疑問，所以今後請勿對包含雙方親友在內的相關人士進行未經許可的採訪」。

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消息曝光後，就有網友在PTT的Baseball板上回文，並祝福大谷翔平。事實上，原文是在2023年7月發布，雖然文章已經刪除了，但網站仍有備份，而內容提到原PO和大聯盟的好友小聊一下後，得知大谷的西班牙語很流利，而他當晚也「夢到」大谷並不像外界所說的，因專注於棒球而沒交女友，其實大谷有日本女友，且據說「非常喜歡加州的生活」。

當時該篇文章一出，不少網友都直呼，「這篇可以桶吧，完全就是在造謠」、「不可能啦，你以為日本媒體吃素的喔？特別是日本狗仔」、「我也覺得不太可能，每天日媒狂跟猛跟，狂問問題，怎可能不知道」、「球員都知道，一堆狗仔媒體卻半個都沒拍到，怎麼可能」、「狗仔一堆會拍不到？大谷這種肯定頭條」。

如今大谷宣布結婚消息，該則文章也被翻出，吸引大票網友討論，「真的先知，看來球員都大概知道的」、「有料，想朝聖結果原文已經不見了」、「球員都知道了，媒體沒道理不知道，媒體一起幫忙藏的吧」、「那篇底下超崩潰的，快笑死」、「隊友蠻夠義氣的，都沒人爆料」、「球員的內線消息有準欸」、「好猛，先知」。

不過也有網友則認為，「這篇還是很假吧，可以用西班牙文溝通是怎？而且他有女友有啥好意外的，都30歲了，不是隨便掰中一條就算中欸」。

此外，原PO也在留言處回應，「我當時被噓爆，希望大家還我公道。」經《ETtoday新聞雲》詢問，原PO坦言不方便透露消息來源，至於他文中所提的好友，是幫忙買釘鞋時認識的，「外國選手很喜歡台灣的釘鞋」。

原PO還說，當時一PO文，真的被噓爆。後來他則因為覺得「這種消息不要太招搖」，所以請板主協助刪除文章，如今喜訊曝光，就讓他直呼「大谷還我公道！」

該則文章雖引起討論，但大谷翔平目前並未公布女方身分和其他細節，僅稱「明天我將會在採訪中回應大家的疑問」。