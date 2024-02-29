　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7個月前就說「大谷女友喜歡加州」！網挖出爆料文：消息有準

▲大谷翔平首穿道奇球衣參加春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「二刀流」球星大谷翔平今（29）日在個人社群網站宣布結婚消息，並透露對象是日本女性，「明天我將會在採訪中回應大家的疑問」。消息曝光後，讓大票人感到訝異，與此同時，PTT上就有網友注意到7個月前的一篇文章，紛紛直呼「先知總是孤獨」、「當初亂噓一通真的好笑」。

大谷翔平在IG上發文表示，隨著新賽季即將到來，他要告訴大家「我已經結婚了」，接下來兩人將會互相扶持，也請各位以溫暖的視線守護他們，他的對象是日本女性，「明天我將會在採訪中回應大家的疑問，所以今後請勿對包含雙方親友在內的相關人士進行未經許可的採訪」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，就有網友在PTT的Baseball板上回文，並祝福大谷翔平。事實上，原文是在2023年7月發布，雖然文章已經刪除了，但網站仍有備份，而內容提到原PO和大聯盟的好友小聊一下後，得知大谷的西班牙語很流利，而他當晚也「夢到」大谷並不像外界所說的，因專注於棒球而沒交女友，其實大谷有日本女友，且據說「非常喜歡加州的生活」。

當時該篇文章一出，不少網友都直呼，「這篇可以桶吧，完全就是在造謠」、「不可能啦，你以為日本媒體吃素的喔？特別是日本狗仔」、「我也覺得不太可能，每天日媒狂跟猛跟，狂問問題，怎可能不知道」、「球員都知道，一堆狗仔媒體卻半個都沒拍到，怎麼可能」、「狗仔一堆會拍不到？大谷這種肯定頭條」。

如今大谷宣布結婚消息，該則文章也被翻出，吸引大票網友討論，「真的先知，看來球員都大概知道的」、「有料，想朝聖結果原文已經不見了」、「球員都知道了，媒體沒道理不知道，媒體一起幫忙藏的吧」、「那篇底下超崩潰的，快笑死」、「隊友蠻夠義氣的，都沒人爆料」、「球員的內線消息有準欸」、「好猛，先知」。

不過也有網友則認為，「這篇還是很假吧，可以用西班牙文溝通是怎？而且他有女友有啥好意外的，都30歲了，不是隨便掰中一條就算中欸」。

此外，原PO也在留言處回應，「我當時被噓爆，希望大家還我公道。」經《ETtoday新聞雲》詢問，原PO坦言不方便透露消息來源，至於他文中所提的好友，是幫忙買釘鞋時認識的，「外國選手很喜歡台灣的釘鞋」。

原PO還說，當時一PO文，真的被噓爆。後來他則因為覺得「這種消息不要太招搖」，所以請板主協助刪除文章，如今喜訊曝光，就讓他直呼「大谷還我公道！」

該則文章雖引起討論，但大谷翔平目前並未公布女方身分和其他細節，僅稱「明天我將會在採訪中回應大家的疑問」。

ET快訊
一家三口預算8萬出國玩？　眾人狂推1地：6天不到2萬
Joeman爆月入破百萬　「粉絲飆增999%」：製作費回來了
大谷老婆是誰？　綾瀨遙與3大咖被點名
獨／肌肉山山結婚了！　嬌妻曝光　
快訊／陸軍六軍團士官躺車內　送醫不治
台中國小童被撞！警方即日起「大執法」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一家三口預算8萬「墾丁vs.宿霧」哪划算？眾人狂推1地：6天不到2萬

全台蔬果「小葉菜類」成農藥殘留重災區　知名超市麝香葡萄也中

7個月前就說「大谷女友喜歡加州」！網挖出爆料文：消息有準

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

夜深了還不想睡？3星座越晚腦袋瓜越清晰

好市多「1神物」回購好幾年！他突見1字崩潰：會不會死掉？

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

一家三口預算8萬「墾丁vs.宿霧」哪划算？眾人狂推1地：6天不到2萬

全台蔬果「小葉菜類」成農藥殘留重災區　知名超市麝香葡萄也中

7個月前就說「大谷女友喜歡加州」！網挖出爆料文：消息有準

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

夜深了還不想睡？3星座越晚腦袋瓜越清晰

好市多「1神物」回購好幾年！他突見1字崩潰：會不會死掉？

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

台中吃鍋必收！市府《酸菜白肉鍋地圖》曝　盧秀燕：快收藏

吃飽就想睡！醫教「3招穩血糖」不會累　認證有效

日本將開放自用車經營計程車　關西地區計程車產業訪台取經

鳳小岳錄《營業中》無故消失！　鬼鬼怒嗆：去別的旅遊節目算了

一家三口預算8萬「墾丁vs.宿霧」哪划算？眾人狂推1地：6天不到2萬

中國iPhone 15價格　降至史上最低

儒鴻去年EPS 18.87元　擬配息13.5元、配發率約7成

「小哈利」庾恩利被讚爆！伊能靜：兒子喚醒了我的青春期

中國晚間將發射火箭！預測軌跡恐再飛越台灣上空

全台蔬果「小葉菜類」成農藥殘留重災區　知名超市麝香葡萄也中

Joeman爆月入破百萬　頻道「粉絲飆增999%」：製作費回來了！

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

虧1億也要弄亞尼克！競爭對手提「2關鍵」

快訊／13:26嘉義太保規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

快訊／13:26嘉南附近有感地震　初判震度4級以上

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

更多熱門

相關新聞

突被問「大谷翔平結婚」　《寶可夢》小智聲優遭帶走急喊：謝謝！

突被問「大谷翔平結婚」　《寶可夢》小智聲優遭帶走急喊：謝謝！

日本棒球選手大谷翔平是全球女性的夢中情人，過去從未有戀愛緋聞，29日卻突然宣佈結婚消息，震驚全球，就連《寶可夢》（前譯：神奇寶貝）小智聲優松本梨香今（29日）在台出席演唱會，都被問及相關問題，只是日方事前要求禁止提問訪綱以外的問題，導致場面一度混亂，松本梨香遭工作人員秒帶走，她本人則是在下台以前，不好意思地用中文「謝謝」致謝在場媒體。

核彈消息！大谷宣布結婚　1hr累積124萬讚

核彈消息！大谷宣布結婚　1hr累積124萬讚

大谷翔平結婚！日本雅虎出現彩花特效

大谷翔平結婚！日本雅虎出現彩花特效

大谷229宣布結婚！NHK：今天是圓滿離婚日

大谷229宣布結婚！NHK：今天是圓滿離婚日

美媒爆料大谷翔平老婆將參加道奇韓國賽

美媒爆料大谷翔平老婆將參加道奇韓國賽

關鍵字：

大谷翔平結婚PTT

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

快訊／124萬股東揪心！中鋼每股配0.35元　3年新低

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面