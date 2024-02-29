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逃死！美國死刑犯「靜脈注射8次失敗」　監獄急喊暫停

▲▼美國現年73歲的連續殺人犯克里奇（Thomas Creech）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國現年73歲的連續殺人犯克里奇（Thomas Creech）原訂於28日執行死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國現年73歲的連續殺人犯克里奇（Thomas Creech）服刑43年後，原訂於28日執行死刑，沒想到典獄長卻在他進入行刑室近1小時後，宣布暫緩執行，因為醫療團隊嘗試8次靜脈注射都失敗。

根據《衛報》報導，現年73歲的克里奇於1974年犯下連續殺人案被判無期徒刑入獄，結果他在1981年因將獄友毆打致死，被法院判處死刑，並在關押43年後，宣布於28日執行死刑。

克里奇於28日上午10時被推入愛達荷州最高級監獄的執行室，結果矯正主任特瓦爾特（Josh Tewalt）竟在10時58分宣布停止執行。

特瓦爾特在記者會中解釋，醫療小組3名成員嘗試進行8次靜脈注射都無法順利完成，部分狀況是因為針頭無法進入靜脈，也有幾次是靜脈狀況不佳，後來在手臂、腿部、手背和腳上嘗試都失敗。

愛達荷州懲教部門表示，克里奇的死刑執行令即將到期，目前當局正在考慮下一步該如何處置。

不過，克里奇的律師隨即向地方法院提出暫緩執行死刑的新動議，並稱這次糟糕處決過程證明了司法部無法執行人道且符合憲法的處決。

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