美國務卿布林肯將於3月中訪韓　出席「南韓主辦」民主峰會

▲南韓外交部長趙兌烈訪問美國華府，與美國國務卿布林肯進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓新任外交部長趙兌烈最近前往美國華府，與美國國務卿布林肯召開美韓外長會談，雙方談及如何應對北韓（朝鮮）所帶來的威脅，包括日益提升的挑釁層級，美國強調雙方行動的基礎源自於堅若磐石的美韓同盟、核雨傘協防承諾。另外，布林肯將於3月中旬訪韓，出席由南韓主辦的民主峰會。

根據《韓聯社》，趙兌烈於當地時間28日前往美國華府國務院，和布林肯進行美韓外長會談，布林肯在現場便向南韓承諾，他將於3月飛往南韓出席由南韓所主辦的民主國家領袖峰會（3月18至20日），屆時將會是布林肯繼去年11月訪韓後，睽違4個月再度前往南韓。

今年國際情勢多變，包括南韓將於4月進行總選（國會議員選舉）、而美國則將於11月進行總統大選，也因此面臨北韓可能提升軍事挑釁的層級，趙兌烈與布林肯特別在會議上討論應對方案。

尤其，北韓在外交策略上試圖針對南韓與日本實施「挑撥離間」，一方面重新定義與南韓的關係為敵對國，一方面卻又對日本喊話，關於首相岸田出訪平壤或雙方高峰會談的可能。

南韓外交部指出，韓美雙方一致同意在今年深化兩國高層的交流與戰略對話，並積極協助加速履行《華盛頓宣言》的核磋商小組（NCG）協議，同時共同合作強化擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）實施力道，另外雙方也在美日韓合作的制度化上達成共識，將三國合作的果實拓展到印太區域和全世界。

趙兌烈表示，「北韓向俄羅斯出口彈藥、彈道飛彈，違反多項聯合國安理會決議，因此韓美雙方一致同意譴責北韓的挑釁言行，致力強化阻斷北韓非法取得外匯的資金鏈，並以聯合國北韓人權調查委員會（COI）報告書發刊10周年為基礎，喚起國內外對於脫北者、國軍俘虜、遭綁架至北韓受害者等的重視。

另外，趙兌烈也重申南韓在國際議題上的立場，包括和美國並肩援助烏克蘭、團結譴責葉門反政府武裝組織「青年行動」（Houthi）的攻擊，並伸張亞丁灣的航海自由與權利。