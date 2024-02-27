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社會 社會焦點 保障人權

真的有這個杜拜朋友！退休師要幫付「17萬小錢」　警一看先擋了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名退休老師蔡男2日想匯出17萬給「杜拜好友」，被警方攔下。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名64歲退休老師蔡男2日至銀行匯款，稱要匯出5000歐元（約17萬台幣）給一名杜拜友人，讓行員警鈴大響。不過，蔡師向警方說明，確實在20多歲時到德國進修，有認識這位杜拜同窗，雙方從以前書信到現今Email都有聯繫，對方近日因身體不好急需醫藥費，認為數目也不大，決定幫忙。但警方聽聞後，仍認為恐有詐團盜用疑慮，勸蔡師再查證，才讓蔡師放棄匯款。

第四警分局黎明所2日接獲轄區中國信託銀行惠中分行通報，一名男子在銀行關門前最後一刻，衝進銀行稱要匯出5000歐元（約17萬台幣），但男子神色緊張，經關懷詢問，自述是要匯款給許久不見的同窗好友，行員擔心男子遭詐，趕緊通報。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方到場後，發現男子是64歲退休老師蔡男，蔡師向警方緩緩解釋，約莫1980年曾經到德國語言學校進修，當時結識了一位阿拉伯裔好友，對方原住在杜拜，2人在學期間互相照料，建立起非常深厚的感情。

雙方各自返國後，就使用書信聯繫，維持感情，現今則是使用Email，並沒有對方的通訊軟體或是其他資料。近日得知對方因為重病，需要醫療費約5000歐元，感念同窗之情，才會衝到銀行要匯款。

警方進一步詢問，是否有跟對方電話聯繫過，或是有其他友人能幫忙證實情況？蔡師均回答沒有，也並無對方的電話、LINE等。警方建議蔡師，既然雙方是摯友，更應該小心查證，可以用視訊或是親自飛一趟杜拜關心，蔡師仍認為17萬台幣只是小錢，怕延遲匯款會影響病況。

員警耐心向蔡師解釋，詐騙集團常假冒「兒女」、「親戚」或「多年不見的友人」降低被害人戒心，之後以臨時急用方式借錢，事後才知道被騙。蔡師聽完員警的勸說後表示會再加以確認，最後決定放棄匯款，並十分感謝員警即時協助。

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