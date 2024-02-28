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色即是空？住持「極樂雙修」女主播　嗨完慘被仙人跳「戒牒」遭註銷

四川一間寺廟的住持遭爆與人妻女主播發生關係，猶如出家人身分證的「戒牒」已被註銷。（翻攝微博）

▲四川一間寺廟的住持遭爆與人妻女主播發生關係，猶如出家人身分證的「戒牒」已被註銷。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

中國四川一名佛教住持先前與一名人妻女主播發生性關係，被偷拍敲詐320萬元人民幣（約新台幣1,400萬元），事件引起軒然大波，該住持的身分也被證實為成都石象寺住持釋照杰。近日最新消息指出，釋照傑已被註銷猶如出家人身分證的「戒牒」。

根據《澎湃新聞》報導，這起案件事發於2020年底，釋照杰在直播間選購傢具時與蔡姓女主播相識，隨後兩人便在2021年2月和4月多次在成都「開房間」。期間，蔡女的丈夫發現妻子的不軌行為，遂偷拍兩人發生關係的影片，以網路爆料為威脅敲詐釋照杰，要求他支付320萬元。

釋照杰因擔心繼續被敲詐於是報警，當地檢察院隨後以勒索罪對女主播蔡姓夫婦提起公訴，不過截至目前，案件尚未宣判。釋照杰與女主播多次開房，慘遭對方老公「仙人跳」。（翻攝微博）

▲釋照杰與女主播多次開房，慘遭對方老公「仙人跳」。（翻攝微博）

最新消息指出，中國佛教協會網站發布一項公告，該會對釋照杰的「戒牒」予以註銷，此戒牒由中國佛教協會頒發，是教職人員的受戒證明；另外釋照杰也已被暫停四川省佛教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長、寺廟主持等職務。

事件曝光後引發中國網民議論，不少網友紛紛嘲諷表示：「一群披著宗教外衣的酒囊飯袋」「上班愛佛祖，下班愛施主」「所以嘛，別再去寺廟花錢了，都給和尚花了，菩薩用不到」「師父也扛不住女妖精」。

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