晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」　一天一餐蟲蟲吃到飽

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，判處2年。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「晚安小雞」和同夥「阿鬧」因在柬埔寨自導自演假綁架，被判2年有期徒刑，由於柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，許多人也相當關心兩人的獄中生活。對此，有台商揭露，2人目前被關在約30坪的牢房中與近百人同住，且150人共用一個沒水沖的馬桶、一天一餐吃木薯加昆蟲，情況令人難以想像。

有網友近日在爆料公社PO文指出，根據柬埔寨台商的小道消息，小雞跟阿鬧目且被關在30坪左右、且擠進百人的監獄房舍，「150人共用一個沒水沖的馬桶，白天溫度高達35度，吃的食物則是木薯加昆蟲，而且一天只吃一餐，因房舍太過擁擠所以只能坐著睡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲晚安小雞在柬埔寨造假直播迅速遭到判刑。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）

臉書粉專「靠北直播主」也轉發2人慘烈情況，並感嘆「150個人用一個沒沖水的馬桶，不會炸出來嗎？附載過重、一個人平均一天100g，就有1萬5千克的「史」，巨量。」對此，不少網友則紛紛大讚「暖心，這才是監獄該有的配備！不然以為被關是在放長假嗎」、「很好啊，還有多久幫他算算」、「體驗人生，舒服」。

事實上，粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」日前就曾引用聯合國人權事務委員會在2021年針對柬埔寨監獄情況的報告，指出柬埔寨監獄只能容納8000人，但實際關押人數卻高達3萬多人。監獄內條件極端惡劣，缺乏乾淨的水源和食物，環境不通風，缺電缺醫療，若囚犯遇到不測事件，也很少有人會調查。

「馬卡人妻血淚廚房歷險記」進一步指出，獄中提供的主食只有飯和湯，且一天只供應兩餐，每餐份量非常有限，而含有蛋白質的食物需要囚犯自己去找來吃。過去曾經有柬埔寨監獄的內部影片外流，可以看到上百人擠在小小一間牢房，囚犯睡在水泥地板上，一個疊一個，環境極其惡劣。