　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中資飯店嫌看不到富士山！老闆率員工「砍鄰居樹木」：警察抓不到

▲▼日本,富士山,Fujisan,活火山,河口湖。（圖／記者許宥孺攝）

▲河口湖賞富士山是不少遊客訪日最愛行程之一。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在日本境內，多處皆可欣賞富士山，其中山梨縣的河口湖一帶因為可見高大壯美的清晰山稜形狀，受到許多旅客喜愛。不過，當地一間中資飯店為了讓旅客可以看到完整的富士山景觀，業主竟擅自闖到附近一處別墅內，並將多達23棵的日本扁柏砍倒，甚至在30棵扁柏的底部注射除草劑，離譜行徑引發日媒關注。

根據日媒《現代周刊》報導，井上先生（化名）2021年2月在當地購買了一處可以看到富士山全景的土地，打算在這裡度過退休生活。不過由於土地內有多達300多棵20公尺以上的扁柏，即使他砍掉了部分樹木，只保留一些來保護隱私，但還是引來宣稱能看到「完整富士山景觀」的飯店不滿。

井上先生透露，自己的別墅位於該飯店和富士山之間，對方過去曾打算將這塊土地一併買下，但疑似是態度讓地主不滿，才讓他得以購買這塊土地。然而，當他買下土地後，對方隨即來要求將所有的扁柏砍掉。起初對方提議會興建柵欄來保護他的隱私，不過只打算支付一半費用（約500萬日元），讓他無法接受。

▲▼日本,富士山,Fujisan,活火山,河口湖。（圖／記者許宥孺攝）

井上先生指出，他2022年1月再次來到自己的這塊土地時，發現有23棵扁柏遭人砍伐，隨後在同年6月，他還注意到有許多樹木的葉子已經枯萎，而這些樹木底部都出現直徑約2厘米的不明小洞，這才驚覺是被人注入了除草劑，「100棵扁柏中，就有30棵被人動了手腳」。他事後向飯店方質問，對方卻一概否認，老闆的助手甚至囂張回嗆「我們不會被日本警方抓到」。

不過，也有看不下去的員工私下向井上先生坦承，該飯店老闆確實曾多次率員工闖入他的土地，並命員工砍斷樹枝、注射除草劑，還提供相關犯罪畫面。為此，井上先生感嘆，光是要種植同品種的扁柏，每棵就要價12萬日圓（約新台幣2.5萬），目前他已帶著證據向警方報案，警方也已介入調查。

井上先生坦言，隨著就快搬進這處別墅，他也很擔心會遭飯店報復，雖然已安裝了9個監視器，但妻子和孩子仍在考慮要不要跟他一起搬過去。他也喊話，能理理解各國特性不同，但希望來到日本就遵守當地最基本的規則，「我們不可以為所欲為。即使是中國人，但要長期居住在這裡，就是要遵守規則。」

ET快訊
整座城市變摩鐵！他緊抱女伴「激情衝刺」　大馬路邊開啪
快訊／高雄警連開8槍　逃亡嫌犯落網
普吉島玩滑翔傘「失速高墜」！正妹網紅當場肢體變形
快訊／泰國槍殺「少爺」！殯葬小弟被裁定30萬交保
假日騎重機出門　男遭皮卡車輾爆頭慘死
現世報！他抓狂亂砸寺廟　下秒被「佛像尖頭」刺死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中資飯店嫌看不到富士山！老闆率員工「砍鄰居樹木」：警察抓不到

南韓政府出手了！　5名醫生涉嫌「鼓勵大規模罷工」將受警方調查

新殺手鐧Sora「文字轉影片」　馬斯克喊「gg humans」

整座城市變摩鐵！他脫褲緊抱女伴「激情衝刺」　大馬路邊忘情開啪

加薩空投物資「誤丟海中央」　數百人沙灘上爭糧！搶破頭影片曝光

男自曝情史交往過50女　現任一聽抓狂「剪刀戳爆陰莖」他鮮血狂流

韓國2023年生育率再創新低　至2100年人口恐減半

現世報？毒蟲抓狂亂砸寺廟　下秒被「佛像尖頭」當場刺死

「窮人晚餐吃麥片可以省錢」　家樂氏執行長失言被罵爆

泰婦人不滿「摸陰道太用力」持刀捅老公　她見噴血當場下跪道歉

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

3台人在柬被逮 柬肅毒局長親執法 ｜20240227 ET午間新聞

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

婦白天匯30萬給網友被警阻詐　晚上聽「親愛的」又暈船買點數

中資飯店嫌看不到富士山！老闆率員工「砍鄰居樹木」：警察抓不到

南韓政府出手了！　5名醫生涉嫌「鼓勵大規模罷工」將受警方調查

新殺手鐧Sora「文字轉影片」　馬斯克喊「gg humans」

整座城市變摩鐵！他脫褲緊抱女伴「激情衝刺」　大馬路邊忘情開啪

加薩空投物資「誤丟海中央」　數百人沙灘上爭糧！搶破頭影片曝光

男自曝情史交往過50女　現任一聽抓狂「剪刀戳爆陰莖」他鮮血狂流

韓國2023年生育率再創新低　至2100年人口恐減半

現世報？毒蟲抓狂亂砸寺廟　下秒被「佛像尖頭」當場刺死

「窮人晚餐吃麥片可以省錢」　家樂氏執行長失言被罵爆

泰婦人不滿「摸陰道太用力」持刀捅老公　她見噴血當場下跪道歉

強調贏球關鍵在「防守」　攻城獅主帥：執教後打最好的第3節

自律！過年只休1天半年假　健行科大劉承勳飆25分領軍奪勝

快訊／高雄縱火嫌拒捕「衝撞警開8槍」　逃亡1天自撞落網釀2傷

民眾收到領取「LINE龍年紅包」驚喜　警方揭背後真相

泰國賣大麻槍殺「少爺」！殯葬小弟逃回台保命　被裁定30萬交保

60歲醫也要輪值班！兒科缺人成重災區　衛福部喊話：將拋利多留人

男友愛撫到一半…睡著了！妹子內褲被脫傻眼　一票+1：原來不只我

蔡宸綱「運氣」致勝三分彈！　健行科大4分氣走國體大

Teddy公司拍攝出事「4工作人員墜落」　警方證實：拍攝的是練習生

本本花10小時繪製「假刺青」！脫衣露花臂　親媽坦言「會傷心」

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

國際熱門新聞

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

即／英王室「最帥成員」猝逝　享年僅45歲

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

現世報！他砸寺竟被「佛像」刺死

女「穿錯衣服」遭300暴民包圍　威脅斬首

路邊開啪　他抱女伴激情衝刺全被拍

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片

極樂監獄　女緩刑官被搞大肚子

石茂強在泰遭槍殺 　警研判3大原因

台積電熊本二廠員工　500人來自台灣

泰婦「被老公摸私處」持刀捅回去　她下跪道歉

印度銀行經理「幫你轉定存」詐婦人6000萬

快訊／福島第4次排放核廢水

台通緝犯遭殺涉案泰女落網　泰警：1嫌逃回台

更多熱門

相關新聞

幻術師大仙被拆台羞辱！扶輪社長鞠躬：深表歉意

幻術師大仙被拆台羞辱！扶輪社長鞠躬：深表歉意

在臉書有7.7萬人追蹤的魔術師「幻術師大仙」（下稱大仙），近日受邀到南投某扶輪社表演，未料遭該社2名男子當眾翻出道具嘻笑嘲弄，引起外界撻伐。對此，該扶輪社社長洪昭銘今（28）日在該社3-1區助理總監、縣議員簡千翔陪同下，出面鞠躬致歉，表示「我們深表歉意」。

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」

日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」

通緝犯逃49年自首後病逝　日警證實為桐島聰

通緝犯逃49年自首後病逝　日警證實為桐島聰

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

關鍵字：

爭議富士山中資飯店日本扁柏

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

AV女優桃園怜奈「19歲拍3部就引退」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面