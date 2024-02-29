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大陸 大陸焦點 特派現場

海南旅行租房10天9萬！她退房「被要求刷馬桶」　網友吵翻天

▲▼ 廁所,馬桶。（圖／CFP）

▲租房被要求打掃乾淨馬桶才能離開。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

許多人趁著春節連假出去旅遊，大陸一名遊客近日發影片吐槽，自己在海南島租房遊玩的糟心經歷，認為10天的住宿費用高達2萬元人民幣（約新台幣9萬元）太貴。該遊客還吐槽，自己在退房時卻被告知，必須將馬桶擦得乾乾淨淨才能離開。

對此，網友意見不一。有網友認為，租房不是住酒店，退租時當然要打掃乾淨，房東的要求沒問題。也有網友認為，10天2萬元房費，已經很高了，再讓租客自己打掃有點說不過去。

2021年，大陸女藝人李湘曾因為在三亞租房退房不打掃衛生陷入風口浪尖。

網友爆料稱李湘在三亞租房直播，退房後屋子一片狼藉，院子裡都「垃圾成山」。隨後李湘發布回應稱，團隊在離開之前已經請了3名清潔工打掃乾淨，對房屋的輕微破損也已與房東協商好了賠償事宜。至於影片中的髒亂差狀態，是房東將打掃前影片發出，而且未提及打掃及賠償情況。

不過，房東在接受媒體採訪時，對此說法不認可。她稱，在自己強烈要求下，承租方才做的簡單清潔，並且影響了後續客人入住。

伴隨該事件，也讓「是否應該把房子打掃乾淨再退租」這個話題，被更多人討論。對於退房時是否應該打掃好衛生，有陸媒曾採訪到20餘名在成都工作的租房者，不少租客表示，搬走時自己會打掃衛生，「房東交房子的時候是乾淨的，將心比心，互相尊重。」剩餘三分之一表示不打掃或簡單打掃，「表面上過得去就可以了。」

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