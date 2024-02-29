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日本路上1設施「多到數不清」！PTT懂了：難怪都沒違停

▲▼日本,旅遊,出國,大阪,東京,京都。（圖／資料照）

▲不少人對日本的印象就是街道整齊乾淨。（示意圖／資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

日本是許多台灣人最愛旅行的國家之一，不過除了好買好逛之外，你對當地還有什麼印象呢？一名網友就發現，日本似乎到處都能看到停車場，即使能停的空間不大，但數量多到數不清。文章曝光後掀起討論，不少人認為就是因為停車場數量多，所以日本街道很整齊，幾乎沒有違停車輛。

原PO在PTT發文表示，在日本常常可以看到停車場，尤其是在巷子裡面，常常有畸零地的停車位，雖然只能停1、2輛車子，不過很多地方都有這樣的停車位，加起來仍是很可觀的數量，另外大停車場也是隨處可見，觀光景點的停車費也不貴，這不禁讓他好奇，「為啥日本停車場可以多到數不清？」

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文章曝光後，網友紛紛表示「因為路邊不會有停車格，當然就得設停車場」、「除了利用畸零地，還有整棟的的大型停車場或是底下停車場，上面做營業的複合設施」、「因為他們不太能停路邊啊」、「日本違停大概罰1萬（日圓）上下，而且開單開很勤，停路邊還要看邊線，配合中線才知道能不能停」、「路邊都不能停車啊，白線也是」。

還有人說，「廣設停車場、路邊禁停，我覺得才是正確做法，上次去彰化北斗，願意花錢還找不到停車場停，看著路上一堆違停好像大家習以為常，這種環境根本鼓勵違規」。

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關鍵字：

日本街道違停停車場

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