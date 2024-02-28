幻術師大仙被拆台羞辱！扶輪社慘炎上　社長出面鞠躬：深表歉意

記者朱祖儀／綜合報導

在臉書有7.7萬人追蹤的魔術師「幻術師大仙」（下稱大仙），近日受邀到南投某扶輪社表演，未料遭該社2名男子當眾翻出道具嘻笑嘲弄，引起外界撻伐。對此，該扶輪社社長洪昭銘今（28）日在該社3-1區助理總監、縣議員簡千翔陪同下，出面鞠躬致歉，表示「我們深表歉意」。

▲扶輪社長和簡千翔一起道歉。（圖／翻攝自Facebook／簡千翔）



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大仙27日晚間在臉書發文表示，接了南投某扶輪社的演出，本來表演過程順利，直到要離開時，2名男子突然衝上台翻出他的道具，讓魔術師的秘密盡收全場觀眾眼底，接著全場氣氛從歡樂變成尷尬加嘲弄，他出言喝止，對方還嘻皮笑臉當沒事，他痛心表示「為什麼做為一個魔術表演者要承受這個…」且感覺一生志業被人踩在腳下蹂躪。

此事曝光後掀起外界討論，對此，邀請他的草屯新世代扶輪社社長在臉書發文致歉，表示心裡充滿歉意，會虛心檢討反省，也會帶團隊到台北當面向大仙道歉。

但道歉文仍無法平息眾怒，稍早該社社長洪昭銘也在簡千翔的陪同下，發出道歉影片，表示當日特別從台北邀請有名的魔術師大仙來表演，過程很精采，大仙也很開心還加碼安可演出。未料中間卻發生小插曲，他對於突發狀況深表歉意，很不願意讓這種事情發生，當下也有多次向大仙致歉。

簡千翔則說，雖然當晚他沒有出席活動，但助理總監也算是其他社的班長，因此針對這起事件他也感到很抱歉，「我們做了非常不好的示範」，接著2人在鏡頭前鞠躬致歉，代表扶輪社全體社友向大仙及大眾深深致歉，也說會將此案傳回中央做更多的討論，希望類似事件不會再發生。