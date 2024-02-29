台女網紅「田井虹」進軍日本AV　親揭入行原因：我此生無憾

記者黃翊婷／綜合報導

台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）將以藝名「田井虹」在日本出道，日本AV片商FALENO STAR釋出預告片，官網深夜一度大當機。胎尼也在IG發文表示，自己將多一個新身分，「很高興可以用這麼多種面貌與大家見面，我覺得此生無憾。」之所以會對AV產業感興趣，是因為2016年認識了日本男優東尼大木。

▲胎尼在IG發文宣布，將多一個新身分。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__，下同。）

胎尼以藝名「田井虹」在日本出道，出演的首部AV片名為《台灣天使》，她在片商釋出的預告片中自介是在台灣台北出生，喜歡日本文化，對自己的臉跟胸部很有自信。此外，預告片中也揭露，胎尼將交手的對象，是有「暗黑周杰倫」之稱的日本男優東尼大木。

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▲胎尼外型甜美、身材火辣。

消息傳開後，FALENO STAR的官網一度大當機，似乎是被大量瀏覽灌爆。胎尼28日深夜在IG發文表示，「不久之後，我將多一個新身分了！在斜槓人生的挑戰中不斷突破自己，很高興可以用這麼多種面貌與大家見面，我覺得此生無憾，遇到的每個人每件事都有意義。我是Tiny，職業是模特、詩人、經紀人、演員，也是一名女優。」

此外，胎尼還在IG限時動態中提到，「最初開始對成人產業有興趣，就是因為2016年認識了東尼」、「出道這件事情本來不打算在正式發售前宣傳，但因為各大論壇的聲浪以及罵聲四起，我還是趕快官宣一下我之後要出道的消息」。

胎尼的粉絲以及親友也紛紛在文章底下留言，送上祝福，「祝福胎尼可以繼續挑戰想要的一切，愛妳」、「超讚」、「終於夢想成真了，支持到底」、「恭喜出道，感謝為世界和平努力，帶來多一點愛」。