NASA飛機又在台灣上空繞！台動員逾200人參與　48H連續空品觀測

▲環境部與NASA及亞太國家合作亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫，今天NASA DC8飛機將在台灣中南部持續繞行。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部與美國太空總署（NASA）合作，進行亞洲空氣品質實驗。繼15日之後，今天（28日）NASA兩架飛機再次航行至台灣與高屏實驗合作，提供臭氧、PM2.5及其前驅物高時空解析3D空品資料，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考。台灣政府與學研單位共動員超過200人參與，台美相關觀測儀器也將進行連續48小時不間斷的密集觀測，精進台灣空氣污染治理。

環境部與NASA及亞太國家合作的亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫（ASIA-AQ），在本月15日，NASA兩架飛機到台灣進行相關監測，其中DC8飛機上搭載空品監測精密儀器，在雲嘉南到高屏地區量測地面15公尺至3300公尺的各項空氣污染物變化，另外GIII則是在8600公尺高度，在台中到屏東之間巡航，以機上搭載光達儀器進行區域空品量測，為科學研究與國際合作典範。

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環境部指出，NASA亞洲空品實驗今天再次飛航到台灣，配合環境部七海計畫高屏3D空品實驗需求規劃航線，並與包含氣象署、交通部民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內20所學研單位45位教授學者等協作，動員超過200人。

此外，環境部表示，包括兩座NASA及台灣協作高階地面空品超級監測站及一座美國海洋大氣總署NOAA垂直光譜儀測站、國內空品與光化監測網、無人機、剖風儀、風光達、探空系統、太陽光度計等儀器，也進行連續48小時不間斷的密集觀測，綜合解析地形、大氣環流與空氣污染物三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。

環境部表示，NASA兩架飛機曾在2月15日成功飛航至台灣4小時，偕同高屏3D空品實驗的138次無人機飛行及68次探空施放等量測氣象與空氣污染物垂直變化。今天兩架飛機再次航行至台灣與高屏實驗合作，提供臭氧、PM2.5及其前驅物的高時空解析3D空品資料，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣污染治理。