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美國時隔50年重返月球　創舉！民間太空飛行器登月成功

▲▼ 美國民間企業「直覺機器」開發的飛行器「奧德修斯號」（Odysseus）。（圖／路透）

▲奧德修斯號成功降落在月球南極表面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新創公司「直覺機器」開發的飛行器「奧德修斯號」（Odysseus）22日美東時間晚間6時23分成功降落在月球南極區域表面，這不但是美國1972年阿波羅17號任務以來、時隔50多年首次重返月球的太空飛行器，也是第一個實現月球軟著陸的民間登月器。

綜合路透、CNN等報導，Nova-C登月艇「奧德修斯號」15日搭乘SpaceX獵鷹9號火箭自佛州甘迺迪太空中心發射升空，雖然在降落月球過程一度出狀況，自主導航系統異常，但工程師緊急採取未經測試的方法應對，順利完成登月任務，奧德修斯號停在月球南極附近的馬拉柏特環形山A點（Malapert A）。

總部位於休士頓的直覺機器公司（Intuitive Machines）執行長阿特姆斯（Steve Altemus）已宣布奧德修斯號在月球表面傳輸訊號，「歡迎來到月球」。美國國家航空暨太空總署（NASA）尼爾森（Bill Nelson）立即稱讚這次的壯舉是一大勝利。

奧德修斯號月球登陸器是六邊形柱體，高4公尺、寬1.57公尺，攜帶美國國家航空暨太空總署6件科學儀器，收集月球環境資料。

美國至今是唯一一個送人類上月球表面的國家。截至目前，除了美國，只有前蘇聯、中國、印度、日本的飛行器成功登陸月球表面。

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