飛機為何沒有「第4、13、14、17排座位」？　答案揭曉了

▲並非所有航空公司都會遵守這些迷信的規則。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

有些數字因其諧音、傳說緣故，而被視作不吉利的象徵，例如部分華人地區的公寓、醫院沒有第4樓，西方文化忌憚數字13，另於不同國家的班機，還能分別看到「沒有第4、13、14、17排座位」。對此，外媒給出解答。

《Sanook》報導，許多民眾談到航空業，往往會有「每個細節一絲不苟」的印象，經常搭機長途旅行的人，或許早已有所察覺，一些國家的航班「沒有第13排座位」。

為何一些國家班機的第13排座位經常消失？那是由於西方文化通常認為13是不幸的數字，可能會為旅途帶來看不見的風險，導致世界多國的航空公司選擇跳過第13排座位，因此「第12排的下一排是第14排」就也不奇怪了。

儘管基於迷信的座位設計可能顯得特殊，卻是一個長久存在的事實。即便有的乘客認為，坐在任何一號、排的感覺都差不多，仍有很多人擔憂乘座班機的座位號碼、排數，且因航空公司總想提供舒適和優質的服務，才會對此進行仔細研究，確保乘客搭乘期間充滿安全感。

不僅航空公司選擇忽略13號，一些國家的飯店和辦公樓也選擇跳過13樓。2007年更有一項類似調查，結果顯示13%的美國人對住在13樓感到不適。

另外一些國家認為14和17具有不幸的涵義。而在意大利或巴西，不幸的數字不是13而是17，因為17的數字通常寫為XVII，其在拉丁語有「我的生命結束了」的意思。

至於中國或其他亞洲國家，數字4或14就是代表不幸的數字，因為兩個數字的諧音都近「死」的發音，中國的許多建築也沒有4樓和14樓。然而，香港國泰航和一些亞洲國家航空公司曾說，班機沒有第4排和第14排座位不是迷信。

有趣的是，中國國際航空公司保留了第14排的座位，不像其他周邊國家那樣迷信。美國聯合航空公司對此表示尊重，一些班機同樣沒有第14排。歸根結底，由於航空公司和國家的不同，第4、13、14、17排座位在不同國家的航班都可能是被跳過或合併的排數，且非全球的航空公司都會遵守這些迷信的規則。

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