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大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦批管碧玲「極為冷血」　一切後果由台灣承擔

▲▼國台辦,朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸漁船案延燒，國台辦今（28）早在記者會上，批評海委會主委管碧玲「極為冷血，為人不齒」，要求停止繼續傷害遇難者家屬，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再次發生。大陸方面保留採取一切措施的權利，一切後果由台灣承擔。」

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，管碧玲把處理「214惡性撞船事件」當成是個人政治表演，隱瞞真相，推諉卸責，謊話連篇，不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙，極為冷血，為人不齒；奉勸這位女士將心比心，停止繼續傷害遇難者家屬，給遇難者家屬一個交代。

朱鳳蓮還稱，事件發生到現在已經半個月，民進黨當局沒有表達任何的歉意，在事件真相方面，隱瞞撒謊誤導、前後矛盾，試圖掩蓋真相，推卸責任；台灣一些政客和媒體罔顧事實，大放厥詞，態度囂張，毫無人性，「我們對此表達強烈的憤慨和譴責。」

朱鳳蓮指出，嚴正要求台方盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬的合理訴求，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再次發生。大陸方面保留採取一切措施的權利，一切後果由台灣承擔。」

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