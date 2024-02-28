諷布林肯「餐桌菜單論」　國台辦：棋子變「棄子」外人靠不住

▲美國國務卿布林肯「餐桌菜單論」引起台灣高度關注。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯日前所謂「餐桌菜單論」引發台灣高度關注，認為暗示「台灣是美國菜單上的一道菜？」對此，大陸國台辦發言任朱鳳蓮今（28）日再次舉例解放軍東部戰區發布《回家》海報的四句話，諷刺「台獨是絕路，外人靠不住。」

美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議小組討論會發言談及中美關係，他指出，「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」此話一出，引發高度關注，是否暗指長期在國際上被弱化的台灣，難道只是美國菜單上的一道菜？包括部分國際專家認為，美國被視為台海形勢緊張升溫的關鍵因素。

朱鳳蓮首先回應，「為什麼越來越多的台灣民眾開始不再信任美國？因為他們已經看清，美國任何時候都是以自身利益為優先。」

朱鳳蓮近一步說，台灣對美國而言純粹只是遏制中國發展的「棋子」，所謂「挺台」實則是害台、毀台，台灣隨時會從「棋子」變「棄子」。

▲國台辦舉例東部戰區《回家》海報四句話，劍指美國外人靠不著。（圖／翻攝 東部戰區微博）

元宵節前一天，解放軍東部戰區發佈一則海報《回家》內容有四句話，「小手抓大手，攜手出火坑；點燈驅惡魔，回家才會贏」。朱鳳蓮以此為例，「這四句話非常形象地說明瞭一件事，『台獨』是絕路、外人靠不住。」

朱鳳蓮也呼籲，希望台灣社會各界和廣大台灣同胞共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，守護兩岸同胞安寧生活的和平家園，這才能給台灣民眾帶來實實在在的利益福祉。

另，有媒體提問，「第十一屆台美國會議員聯誼會，立法院長韓國瑜表示，對美工作是最重要的，感謝美國對台灣長期的支持。」

朱鳳蓮則回應，「台灣民眾非常清楚，美國奉行的永遠是美國優先，根本不會把台灣利益和台灣民眾當回事兒，甘願外人操縱的棋子，必然會成為棄子。」