赴陸旅行團喊卡　國台辦：民進黨沒想解決問題「做樣子罷了」

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者蔡儀潔／北京報導

交通部農曆年前宣布，停止旅行業組團赴大陸旅遊，觀光署近日也強調，若陸方願釋出善意，不排除提早進行適當調整。對此，國台辦今（28）日批評稱，民進黨從一開始就沒想要解決問題，「只不過是做做樣子罷了。」

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，2020年初宣布禁止台灣旅行社組團赴大陸旅遊的是民進黨，2023年11月承諾今年3月解除「禁團令」的也是民進黨，隨後出爾反爾又禁止組團的，還是民進黨，這些充分證明民進黨從一開始就沒想要解決問題，只不過是做做樣子罷了。

朱鳳蓮接著說，早在去年5月，陸方就已宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊游業務，已經做好各項準備，「我們熱忱歡迎廣大台灣同胞來大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看大陸各地發展新貌。」

據早前報導，交通部原本宣布3月1日起，解除台灣旅行團赴陸旅遊禁令，但對岸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此宣布停止招攬前往大陸旅行團。

陸委會主委邱太三15日出席行政院新春團拜時受訪表示，「整個球是在對岸」，基本上要一個平等互惠，也對自己國內業者有一個交代，「政府都只鼓勵國人出國，國內旅遊要怎麼照顧？這都是要同樣來做對等考量。」