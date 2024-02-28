國台辦痛批美對台軍售：民進黨「以武謀獨」台海兵凶戰危

▲美國對台軍售第13次，大陸國台辦痛批民進黨。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳／綜合報導

日前美將對台灣出售總價值約7500萬美元（約新台幣23億元）的「Link-16系統提升先期規畫」，這也美國總統拜登任內第13次對台軍售，同時是2024台灣大選後「首度」對台軍售。對此，大陸國台辦今（28）日指出，民進黨「以武謀獨」只會對台海帶來兵凶戰危，把台灣同胞推向危險深淵。

美國國務院21日宣布對台軍售項目，批准「先進戰術數據鏈系統」升級計畫及相關設備，預估未來需要約200名美國政府人員和200名美國承包商代表前往台灣，提供技術方面的協助與服務。

針對美國再次對台軍售，朱鳳蓮指出，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的。」敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器。

朱鳳蓮強調，民進黨當局企圖「倚美謀獨」「以武謀獨」，只會給台海地區帶來兵凶戰危，只會把台灣同胞推進危險境地。「民進黨當局應立即停止損害台灣同胞切身利益、危害台海和平穩定的行徑。」

日前，大陸國防部新聞發言人張曉剛也指出，「我們堅決反對美方向中國台灣地區出售武器，這一立場堅定明確。」一段時間以來，美方大肆操弄涉台問題，企圖通過對台軍售、軍事援助等手段助長「台獨」氣燄。

張曉剛說，上述行徑嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係，粗暴干涉中國內政，推高台海緊張局勢。「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方武裝台灣是十分危險的『賭注』行為。」