起底爆頭台男黑歷史！眷村出身人稱「少爺」　疑這原因惹殺機



▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖說下同／翻攝自泰媒YouTube）



記者張君豪／台北報導

桃園地區槍毒犯石茂強（44歲）在泰國遭人以近距離行刑式開槍爆頭、頭部遭射擊3槍當場身亡，刑事局調閱石男在台刑案紀錄資料，發現他身揹過失傷害、槍砲彈藥刀械管制條例、強盜罪遭通緝，據了解，石茂強出身中壢當地榮民新村，往年曾與兄長涉及在當地販售海洛因、安非他命等毒品，身揹達6條通緝案件、加上作風高調是當地警方的頭痛人物。

警方調查，石茂強涉及多次持有及販賣安毒紀錄，更曾與友人共同持槍強盜案件，他遭被害人指控持雙管霰彈槍強盜財物，甚至囂張搬走便利商店內的收銀機。

綽號「少爺」石茂強不只販毒、自己本身也有吸食毒品的習慣，生性好鬥的他因為經常涉入吸毒、販毒糾紛、出門經常槍不離身，桃園警方更早在2007年在當時蘆竹鄉新南路查獲過他身上攜帶2支手槍及毒品。



刑事局接獲泰國警方情資，石茂強25日上午被泰國民眾發現陳屍在曼谷蘇凡納布機場附近一家廢棄商店內，頭部有三處明顯槍傷，粗估死亡時間超8小時，警方在他身上找到3千多元泰銖現金，右手有帶一枚金戒指，但身上並無護照等身分證件，加上現場有拖行的摩擦血痕，且現場血液面積並不大，泰國警方研判現場並非命案發生的第一現場，加上歹徒並未取走石男身上財物，研判他有可能涉入毒品賣賣糾紛慘遭行刑式槍決殺害。







根據刑事局調查，發現石茂強近年混跡泰國，但並未有出境紀錄，研判他於2022年底搭船偷渡出境，且石茂強在中壢的犯罪團夥多年前曾犯下一起販毒案件，當時警方在他身上搜到一包疑似毒品的結晶物，但經送驗後並未驗出毒品成分，石茂強是否因在毒品交易上動手腳慘遭對方殺害，則有帶台泰警方後續追查。

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