石茂強慘死泰國　桃檢公布犯罪紀錄...研判與毒品交易有關

▲桃園地檢證實在泰國遭爆頭槍亡的石茂強身揹6條通緝。（圖／翻攝高檢署網站）

記者楊熾興／桃園報導

有關台灣男子石茂強在泰國遭行刑式槍擊頭部3槍慘死，並棄屍機場旁廢棄商店，桃園地檢署表示，石男身揹「六條通」，包括強盜案、毒品案、交通過失傷害案於前年起至去年間被桃園地檢署發布4次通緝，另因持有改造槍枝案審理未到案，被桃園地方法院於去年8月發布通緝，可謂前科累累。

▲ 台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

檢方表示，石男最近1年多來涉及多起販賣二級毒品安非他命，前年10月31日因毒品案被桃檢發布通緝，去年2月因強盜便利商店搬走收銀機案被判刑定讞，未到案執行再被發布通緝，此後又因另2起毒品案經傳喚未到案於去年6月被通緝，還有1起交通事故傷害案也因傳喚未到案，於去年6月被發布通緝，另有一起持有改造手槍案在桃園地院審理，也因未到庭，於去年8月16日被桃院發布通緝。

桃檢調查，石男除了「六條通」外可謂前科累累，過往判刑紀錄洋洋灑灑，曾被定罪案件包括傷害罪1案、轉讓一級毒品1案、持有殺傷力手槍2案、販賣2級毒品1案、加重強盜1案、強盜案1案、詐欺1案，分別被判處8年6月、7年2月、4年6月、3年6月、6年、1年及6月不等有期徒刑，被法院定刑20年。

檢方指出，居住在桃園市中壢地區的石男因多起案件爆發，加上強盜案被法院判重刑定讞，疑於年前底搭船輾轉潛逃到泰國，其在泰國遭槍殺案情仍待泰國警方調查，由於遺體旁還有數量不少的毒品，死因恐與毒品交易糾紛有關。