疑改名先逃亡柬埔寨！通緝犯石茂強泰國遭轟頭3槍　生前照片曝

▲通緝犯石茂強在泰國遭槍殺身亡，刑事局今早證實，死者就是石男。（圖／民眾提供）



地方中心／採訪報導

泰國曼谷速萬那普機場附近傳出一名台灣人陳屍，且頭部有3個彈孔。我國刑事局今證實，死者是在逃通緝犯石茂強，去年因強盜案件遭桃檢通緝。知情人士透露，石茂強疑似在假釋期間再犯，也曾改過名，先是逃亡至柬埔寨，後又至泰國，至此行蹤成謎。

有曾與石茂強接觸過的民眾拿出照片，只見石茂強雙手比讚，與友人開心合照，一群人合影、吃飯，可看出石茂強交友廣闊。

▲知情人士指出，石茂強曾先逃往柬埔寨，後又轉而逃亡至泰國。（圖／民眾提供）



知情人士透露，曾因為友人債務糾紛，進而跟石茂強接觸過，石主要活動範圍都在桃園，曾聽說石是因為假釋期再犯，身上除了強盜還有其他案件，結果改名逃亡，先偷渡進入柬埔寨，擔心被捕又轉而流亡泰國，結果傳出遭槍傷身亡，友人都相當驚訝，並透露應該是石的母親前往認屍。

泰國警方仔細勘驗屍體，發現死者手臂上還有一個「羅」字刺青，研判死者可能是台籍人士，因此昨緊急與台灣警方取得聯繫，並提供指紋比對身分。

刑事局表示，昨晚間接獲泰方聯繫，初步比對死者外觀，推測可能是台籍人士，為求慎重，因此再請泰方提供指紋，今日上午鑑識科經比對指紋，確認該名死者就是台籍通緝犯、44歲的石茂強。

刑事局指出，石茂強身負3罪，包括槍砲彈藥刀械管制條例、強盜、以及交通過失傷害，因此遭到警方通緝，並公開照片，但石茂強透過偷渡方式潛逃出境，從此行蹤成謎，未料竟魂斷異鄉。