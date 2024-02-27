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地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲鈔票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名婦人因為缺錢向地下錢莊借了3萬元，只拿到1萬6000元，婦人每天償還1000元，還了18天後，認為已超過借款拒絕再付，錢莊找了林姓男子出面討債，林男將婦人騙出後押上車，並打電話給她女兒要求拿錢贖人，女兒報警循線抓到林男。法院審理時，發現婦人借款的利息竟高達1040%，依加重重利未遂罪判處林男徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，婦人2021年年底因為缺錢，所以向地下錢莊求助，錢莊同意借她3萬元，雙方約在洗衣店碰面，但錢莊卻說要先扣除1萬4000元的利息及廣告費，所以只給了婦人1萬6000元，婦人迫於無奈只能接受，而且還簽下3萬元的本票作為擔保，而後續每日須返還1000元，直至3萬元全數返還為止。

婦人借完錢後，每天都還錢莊1000元，還了18天共1萬8000元後，覺得已經超過原來借的錢，因此拒絕繼續還款，地下錢莊收不到錢後，找了林姓男子出面「處理」債務。

林男聯絡上婦人後，說可以繼續借錢給她，把婦人騙出，隨即將她押上車要她還錢，婦人迫於無奈，只好先去找母親籌錢，但母親也幫不上忙，於是婦人再打電話給女兒求助，林男在電話告訴婦人女兒「你母親在我車上，趕快把錢還一還，再還1萬6000元才會放人」。

女兒因為擔心母親安危，私下偷偷報警，警方也循線找到林男，救出婦人，並將林男逮捕、移送，檢、警偵辦時，查出婦人借錢的利息竟高達1040%，因此依重利罪將林男起訴。

法院審理時，林男辯稱當時他找婦人處理債務問題，婦人是自願跟他上車，他並沒有押她上車，也沒有限制婦人自由，但法官根據相關事證，認定林男犯行明確，依加重重利未遂罪判處林男徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

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