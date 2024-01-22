1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

▲高雄五口命案。（圖／記者賴文萱翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

高雄一對夫妻帶著3孩走上絕路，疑似與多筆負債有關，被經濟壓得喘不過氣。有知情人士透露，被逼到輕生，可能身上有一堆奇怪的信貸，地下錢莊越是知道你缺錢，條件就開得越狠，借10萬但本票簽20萬，但只實拿7萬，諷刺的是，地下錢莊也知道當事人還不起錢，因為真正目標則是「有房產的老父老母」。

一名網友看到這起憾事後在PTT表示，直言被逼到輕生，除了卡債車貸，一定還有一堆奇怪的信貸，「民間借貸、融資公司，甚至高利貸以債養債，最後養到天文數字到親友也幫不了的地步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他知情表示，地下錢莊都很狠，越是知道你缺錢，條件就開得越狠，「借10萬，可能本票簽20萬，還要扣2萬手續費，你只實拿7萬，利息實際收80%，不過借據上卻只寫10%。」上述條件如此誇張，大家肯定會質疑怎有人簽得下去，原PO說，「還真的有，因為今天他借不到錢，債主就殺上門了」，能撐過這星期再說，下星期要怎麼過，已經管不了也想不了。

事實上，地下錢莊根本不指望當事人還錢，真正目標則是「有房產的老父老母」。原PO透露，地下錢莊實際只借出幾10萬成本，透過利滾利拿到的利息，早已超過本金，「 後面都去找他的父母撈最後一票。」

原PO也感嘆，這種事在台灣每天都在上演，可悲的是政府卻都不想管，「一個融資公司法談了十幾年還在談，他們賺得盆滿缽滿...而低層民眾血肉都被吸乾。」

關於這起5口命案，28歲袁姓女子從事精品生意，曾向同事透露「手頭很緊」，到了上班時間遲遲不見人，同事也聯繫不上，才驚覺不對勁報警處理，警方於昨日晚上10點許破門查看，驚見夫妻倆與3歲、6歲、7歲幼子陳屍在床上，門窗緊閉，皆明顯死亡，鑑識人員到場採證，確認並無外力介入。

同事進一步透露，袁女欠債約20多萬，就算外面有欠也大約頂多70萬。根據《聯合新聞網》報導，法院資料顯示，袁女因還不出車貸，遭汽車公司聲請本票強制執行；林姓丈夫疑似背多筆信貸且未還，有多家銀行、融資向法院聲請支付命令。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995