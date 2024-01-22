　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

▲▼高雄一家五口命案。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄五口命案。（圖／記者賴文萱翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

高雄一對夫妻帶著3孩走上絕路，疑似與多筆負債有關，被經濟壓得喘不過氣。有知情人士透露，被逼到輕生，可能身上有一堆奇怪的信貸，地下錢莊越是知道你缺錢，條件就開得越狠，借10萬但本票簽20萬，但只實拿7萬，諷刺的是，地下錢莊也知道當事人還不起錢，因為真正目標則是「有房產的老父老母」。

一名網友看到這起憾事後在PTT表示，直言被逼到輕生，除了卡債車貸，一定還有一堆奇怪的信貸，「民間借貸、融資公司，甚至高利貸以債養債，最後養到天文數字到親友也幫不了的地步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他知情表示，地下錢莊都很狠，越是知道你缺錢，條件就開得越狠，「借10萬，可能本票簽20萬，還要扣2萬手續費，你只實拿7萬，利息實際收80%，不過借據上卻只寫10%。」上述條件如此誇張，大家肯定會質疑怎有人簽得下去，原PO說，「還真的有，因為今天他借不到錢，債主就殺上門了」，能撐過這星期再說，下星期要怎麼過，已經管不了也想不了。

事實上，地下錢莊根本不指望當事人還錢，真正目標則是「有房產的老父老母」。原PO透露，地下錢莊實際只借出幾10萬成本，透過利滾利拿到的利息，早已超過本金，「 後面都去找他的父母撈最後一票。」

原PO也感嘆，這種事在台灣每天都在上演，可悲的是政府卻都不想管，「一個融資公司法談了十幾年還在談，他們賺得盆滿缽滿...而低層民眾血肉都被吸乾。」

關於這起5口命案，28歲袁姓女子從事精品生意，曾向同事透露「手頭很緊」，到了上班時間遲遲不見人，同事也聯繫不上，才驚覺不對勁報警處理，警方於昨日晚上10點許破門查看，驚見夫妻倆與3歲、6歲、7歲幼子陳屍在床上，門窗緊閉，皆明顯死亡，鑑識人員到場採證，確認並無外力介入。

同事進一步透露，袁女欠債約20多萬，就算外面有欠也大約頂多70萬。根據《聯合新聞網》報導，法院資料顯示，袁女因還不出車貸，遭汽車公司聲請本票強制執行；林姓丈夫疑似背多筆信貸且未還，有多家銀行、融資向法院聲請支付命令。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不
快訊／BMW男喝爛醉　高速撞死25歲女騎士
快訊／特斯拉「併排違停」！　害女騎士3歲兒摔死
AMD晶片　移除「台灣製造」所有標記
快訊／換新鈔地圖曝光！　456個據點秒查
快訊／寒流來襲　53歲警猝死
快訊／桃園2學校宣布停課2天
直擊超哥日料店「排隊等用餐」！部落客驚：5萬值了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

監察院糾正質疑「公共藝術壟斷」　文化部：將展開最大規模修法

餐廳客滿！﻿大隻女逼讓位「一個人別出來吃」　男友噤聲...全場炸鍋

借廁所遭拒！　大媽惱羞怒嗆店員：要我拉在褲子上嗎？

寒流強襲！桃園啟動「寒害關懷專案」：復興區公務員每人100買熱飲

學測社會科強調跨科整合　高中教師：融會貫通是拿分關鍵

快訊／學測社會科解答出爐　補教預估五標看這邊

超強寒流來襲！　桃園市復興區「2國小附幼」宣布：停課2天

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

監察院糾正質疑「公共藝術壟斷」　文化部：將展開最大規模修法

餐廳客滿！﻿大隻女逼讓位「一個人別出來吃」　男友噤聲...全場炸鍋

借廁所遭拒！　大媽惱羞怒嗆店員：要我拉在褲子上嗎？

寒流強襲！桃園啟動「寒害關懷專案」：復興區公務員每人100買熱飲

學測社會科強調跨科整合　高中教師：融會貫通是拿分關鍵

快訊／學測社會科解答出爐　補教預估五標看這邊

超強寒流來襲！　桃園市復興區「2國小附幼」宣布：停課2天

阿婆討不到「牛肉麵愛心餐」大鬧！驚人身家曝光：有3間房租人

2023年失業率3.48％　創23年來新低

母湯！高中同學LINE揪團投資　屏東男郵局匯百萬遭攔阻

陸股今日慘跌！江疏影瘋傳「虧千萬人民幣」衝去證券公司…真相曝

孫藝真、玄彬日本約會被捕獲！看老公眼神甜出汁　網讚：好像電影

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

迪麗熱巴童年照曝光！招牌大眼配微笑有夠萌　網讚：從小美到大

「無所事事小海豹」變得比悟空還頑皮！專家示警危險：人類遠離牠

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

快訊／超哥重發道歉文　氣炸爆噴Toyz

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

農曆生日決定命運！這3天出生富貴又長壽

快訊／超哥道歉「認了氣昏頭」　公布新店規！

3縣市大雨！今「全台有雨」越晚越冷　明急凍3天探5℃↓

超哥解釋出國早訂好「潛逃？逃亡？不可能」

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

濕冷寒流在路上！全台急凍72小時　1圖看各地多冷

尼克星曝Toyz打輸關鍵！正式約戰超哥日料店

更多熱門

相關新聞

特斯拉併排違停擦撞機車　3歲童慘摔搶救4天不治

特斯拉併排違停擦撞機車　3歲童慘摔搶救4天不治

高雄市一名楊姓女子日前駕駛特斯拉，於路邊併排違規停車，不慎擦撞到馮姓女騎士的機車車尾，導致馮女和車上的楊姓3歲兒子摔車，楊女雖無大礙，不過愛兒送醫搶救4天後仍不治。

爸媽夫妻臉　女兒好奇幫測DNA發現血緣關係

爸媽夫妻臉　女兒好奇幫測DNA發現血緣關係

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

「主婦商場」閒置28年租出去了！　新客月花130萬進駐

賴清德讚陳其邁運籌帷幄「八仙過海」

賴清德讚陳其邁運籌帷幄「八仙過海」

關鍵字：

高雄夫妻租屋處幼子地下錢莊借錢融資信貸負債

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面