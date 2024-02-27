新北男蹭毒還打包！未禮讓行人遭攔檢狂逃17km　躺地狼狽落網

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名男子，日前騎車到三峽地區找毒友「蹭毒」，吸食後還打包帶回新店使用，騎車途中行經三峽民生街時，因未禮讓行人遭巡邏警員攔查，原本假裝配合的男子，竟趁隙加速逃逸，警員一路後方尾隨，狂逃了17公里，男子不但撞警車，還撞傷其他騎車民眾，最後順利將其逮捕，並搜出毒品海洛因。

▲蘇男不服攔查，在三峽地區狂逃17公里，最終仍遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項竊盜、毒品前科的62歲蘇姓男子，上週六（24日）下午騎車到三峽友人住處吸食海洛因，過完癮後還外帶了4包共2.13公克的海洛因，返回新店途中，因未禮讓行人在三峽民生街遭警方攔查，蘇男趁隙往復興路逃竄，途中還擦撞騎機車的徐姓男子，蘇男完全不顧他人安全，持續加速逃逸。

▲蘇男因攜帶毒品，沿途逆向闖紅燈逃避警方攔查。（圖／記者陸運陞翻攝）

蘇男沿著復興路、國光街、橫溪路、介壽路等路口闖紅燈，最後騎往台110縣竹崙路方向逃竄，又掉頭返回三峽地區，逃逸了17公里後，警方最後在介壽路一段加油站前將其蘇男攔下，並立即壓制逮捕，追捕過程中，警員機車也遭到衝撞，所幸未受傷，警方在蘇男身上查獲毒品海洛因之外，並針對沿途違規開出上萬元罰單。

▲警方在蘇男身上搜出2.13公克海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）