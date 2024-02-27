　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男蹭毒還打包！未禮讓行人遭攔檢狂逃17km　躺地狼狽落網

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名男子，日前騎車到三峽地區找毒友「蹭毒」，吸食後還打包帶回新店使用，騎車途中行經三峽民生街時，因未禮讓行人遭巡邏警員攔查，原本假裝配合的男子，竟趁隙加速逃逸，警員一路後方尾隨，狂逃了17公里，男子不但撞警車，還撞傷其他騎車民眾，最後順利將其逮捕，並搜出毒品海洛因。

▲蘇男不符攔查，在三峽地區狂逃17公里，最終仍遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蘇男不服攔查，在三峽地區狂逃17公里，最終仍遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項竊盜、毒品前科的62歲蘇姓男子，上週六（24日）下午騎車到三峽友人住處吸食海洛因，過完癮後還外帶了4包共2.13公克的海洛因，返回新店途中，因未禮讓行人在三峽民生街遭警方攔查，蘇男趁隙往復興路逃竄，途中還擦撞騎機車的徐姓男子，蘇男完全不顧他人安全，持續加速逃逸。

▲蘇男不符攔查，在三峽地區狂逃17公里，最終仍遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蘇男因攜帶毒品，沿途逆向闖紅燈逃避警方攔查。（圖／記者陸運陞翻攝）

蘇男沿著復興路、國光街、橫溪路、介壽路等路口闖紅燈，最後騎往台110縣竹崙路方向逃竄，又掉頭返回三峽地區，逃逸了17公里後，警方最後在介壽路一段加油站前將其蘇男攔下，並立即壓制逮捕，追捕過程中，警員機車也遭到衝撞，所幸未受傷，警方在蘇男身上查獲毒品海洛因之外，並針對沿途違規開出上萬元罰單。

▲蘇男不符攔查，在三峽地區狂逃17公里，最終仍遭逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在蘇男身上搜出2.13公克海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
交通事故統計出爐！　去年3023人死亡
「喜歡你射完的幸福表情」　2寶媽偷吃同事
快訊／時間投顧踩5大紅線挨罰120萬　老總停職1年
林襄認過年微整形　2部位更美了
快訊／20歲嫩妹抓到了！　1男逃回台灣
新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度
丟丟妹被熱油潑到！　胸部嚴重燙傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

真的有這個杜拜朋友！退休師要幫付「17萬小錢」　警一看先擋了

2聲巨響嚇壞花蓮民眾！空軍基地：無超音速飛行　航迷曝可能原因

心臟病發！撐「最後一口氣」打119　台中警消爬牆鑽窗救人

苗栗水泥車翻落水田！泥漿噴濺路面50公尺　消防水箱車出動救援

新北女騎士突左轉遭撞倒地　車陣塞住...警下車用跑的排除事故

行人庇護島又出事！高雄男路不熟「直接撞上去」　車頭慘毀畫面曝

快訊／曾參加《超級紅人榜》台中里長「頭痛吞藥」倒地　送醫不治

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

狂蒐民眾個資「被長官發現」　從警僅5年！苗栗通霄菜鳥警遭收押

「喜歡你射出來的幸福樣」！2寶媽偷吃同事　綠夫見鹹濕對話崩潰

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

偷15萬元腳踏車「賤賣千元」　竊賊落網！二手車業者也慘了

真的有這個杜拜朋友！退休師要幫付「17萬小錢」　警一看先擋了

2聲巨響嚇壞花蓮民眾！空軍基地：無超音速飛行　航迷曝可能原因

心臟病發！撐「最後一口氣」打119　台中警消爬牆鑽窗救人

苗栗水泥車翻落水田！泥漿噴濺路面50公尺　消防水箱車出動救援

新北女騎士突左轉遭撞倒地　車陣塞住...警下車用跑的排除事故

行人庇護島又出事！高雄男路不熟「直接撞上去」　車頭慘毀畫面曝

快訊／曾參加《超級紅人榜》台中里長「頭痛吞藥」倒地　送醫不治

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

狂蒐民眾個資「被長官發現」　從警僅5年！苗栗通霄菜鳥警遭收押

「喜歡你射出來的幸福樣」！2寶媽偷吃同事　綠夫見鹹濕對話崩潰

幫搜救犬練習生健檢！獸醫摸到「腳掌」嚇喊：中獎了　領犬員苦笑

AI需求強勁　1月外銷訂單年增近2％

炎亞綸自曝「被CP粉買上熱搜」！　親揭微博買榜價碼

孫可芳拖著風田大太陽下狂奔　熱到差點流鼻血

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

交通死亡減1.3%！降5%目標破功　交通4面向改善「拚行人地獄少7%」

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

綠營擋韓國瑜接民主基金會董事長？　前藍委：別在董事會內亂搞

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

咬一口雞排燙到「嘴巴腫起來」怒丟地上　他罵店家：為何沒提醒

一包不到11元 東森幣折後最低897元

社會熱門新聞

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

快訊／永康騎士疑自摔撞大型車輛　遭輾爆頭慘死

即／新北工人墜落B3　腦漿流出慘死　

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

即／新北工安意外！鷹架工12樓墜2樓不治

快訊／蘇丹紅流向全台！辣椒粉工廠研發處長聲押

槍殺眷村「少爺」　涉案4台人+1泰女已進入金邊

中壢眷村出身「少爺」在泰被爆頭棄屍！　疑4台人涉案

彰化小姊妹昏迷第6天！　血壓穩定狀況持平

安博盒子侵權　負責人判4年賠1.3億

快訊／台南住宅凌晨起火！數十隻流浪貓狗遭燒死

更多熱門

相關新聞

高雄馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯現形

高雄馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯現形

高雄市新興分局連續2天都查獲毒品，五福二派出所盤查一名男子，從他身上查獲大麻，他說自己因為失眠才吸食大麻「助眠」，另外中正三路派出所則是發現兩名男子騎機車停等紅綠燈時越線，攔下盤查後，不但發現是通緝犯，還在其身上發現毒品咖啡包。

惡警聯手黑吃黑狠撈　掃毒「冰糖換K他命」

惡警聯手黑吃黑狠撈　掃毒「冰糖換K他命」

3台男持有16公斤搖頭丸金邊落網　2人是詐欺通緝犯

3台男持有16公斤搖頭丸金邊落網　2人是詐欺通緝犯

通緝犯違規被攔　再被搜出6包毒品

通緝犯違規被攔　再被搜出6包毒品

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

關鍵字：

三峽毒品逃逸

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面