　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡警聯手黑吃黑狠撈！掃毒「冰糖換K他命」　檢求刑15年與12年

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦張姓前警員涉淪落詐欺集團收購帳戶共犯，查出張男的警員學弟陳男非但不避嫌，反而積極聯繫張男共謀假借辦案之名、對K他命賣家黑吃黑，並以冰糖調包毒品，3度共得手逾1公斤K他命轉賣牟利，檢方今（26日）依《貪污治罪條例》起訴陳、張共4嫌，具體求處自甘墮落的陳男15年徒刑、張男與共犯林男各被求刑12年。

起訴指出，張男原本任職基隆市警局時，2021年與2名同事涉勾結余姓毒販，3度暗槓辦案查扣毒品的一半賣給余男、另一半毒品摻砂糖增重上繳，張男另涉勾結詐騙集團車手A走120萬元贓款，同年底一審被依《貪污治罪條例》判刑5年6月，黃姓警員與周姓警員各判刑3年及2年6月，上訴二審審理中。

張男因貪污案被收押並被警界免職汰除，交保後於2022年加入詐騙集團水房，負責收購人頭帳戶，並勾結1名銀行行員從內部協助提高帳戶每日ATM提款上限，以便加速領光贓款，去年（2023年）被新北檢檢察官陳佳伶指揮查獲，起訴張男等人，正由法院審理。

而在偵辦詐欺案期間，檢方察覺張男利用警界關係，涉拉攏現職警員從事不法，因此由檢察官陳香君另行指揮偵辦，果真查出北市士林警分局警員陳男涉案，陳男和張男在國中時代就認識，陳男原為張男的高中學長，但比張男晚了6年考取警察特考班，成了張男的警察學弟。

檢方指出，雖然是張男主動接觸遊說，陳男非但不避嫌，反而對張男先前調包扣案毒品黑吃黑的手法很有興趣，積極請教，據悉，陳男疑似炒作股票當沖失利、負債上千萬元，非常缺錢。

檢方查明，從2022年12月到2023年1月間，陳男和張男共謀上網找K他命賣家碰面交易，由共犯林男和丘男赴約後，通知陳男現身當場查獲，再以預先備妥摻有微量K他命的冰糖調包扣案毒品，藉此3度得手共逾1公斤K他命，出售後，分給林、丘2人共22萬元酬勞。

陳男4人去年被搜索約談到案均羈押禁見，檢方今偵結，起訴4人共同涉犯《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌，批陳男身為執法人員卻自甘墮落，並刪除手機對話紀錄滅證，嚴重敗壞官箴、損及警譽，不宜輕縱，且不肯認罪配合確認犯罪所得，建請法院判刑15年。

檢方指張男在前案審理期間，不但加入詐欺集團從事詐騙，更變本加厲尋找警員從事黑吃黑毒品犯行，惡行重大、品行頑劣，與共犯林男到案後推託犯行、誤導辦案，直到眼見無法脫罪才坦承，加上張男同樣沒配合確認犯罪所得，因此求處2人各12年徒刑。

ET快訊
醫美名醫惡行再＋1　染血針頭亂丟遭罰
「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動
8旬嬤心臟驟停「7醫院拒收」身亡！　南韓政府祭最後通牒
台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒
把酒精當額溫槍！他雙眼被噴　求償502萬結果曝
武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送
恐怖女租屋堆滿垃圾　十幾具貓犬屍骨活活餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

再揭醫美名醫惡行！為省清運費　針頭染血廢棄物竟丟捷運垃圾桶

台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒

囂張！彰化百年鹽倉改建居酒屋遭竊　他扛走收銀機還上廁所

又見寵物地獄！恐怖女租屋堆滿垃圾　十幾具貓犬屍骨疑活活餓死

100萬瞬間燒光影片曝！麥拉倫直行車道硬要左轉...凌志錯在這裡

持槍男拒捕竟翻出16F陽台！員警嚇壞：不要跳　他一路下爬到11F遭逮

利剪刺傷台南雜貨店老闆「變裝躲高雄」　兇嫌裁定羈押

惡警聯手黑吃黑狠撈！掃毒「冰糖換K他命」　檢求刑15年與12年

快訊／謊稱「遇怪男抱走嬰兒」！女網紅到案認了：照劇本演出

快訊／幫逃亡的人都有事！朱國榮搭遊艇潛逃　檢警搜索約談9人

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

女外送員遭撞亡...女兒認屍淚崩　父忍喪妻痛安慰「肇事男5萬交保」

19歲非裔是土生土長台灣人　曾搭小黃嚇壞司機愣了10秒

見巨型汪孫熱情找她怕爆！　急喊「偶不素阿嬤」全家笑爛

再揭醫美名醫惡行！為省清運費　針頭染血廢棄物竟丟捷運垃圾桶

台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒

囂張！彰化百年鹽倉改建居酒屋遭竊　他扛走收銀機還上廁所

又見寵物地獄！恐怖女租屋堆滿垃圾　十幾具貓犬屍骨疑活活餓死

100萬瞬間燒光影片曝！麥拉倫直行車道硬要左轉...凌志錯在這裡

持槍男拒捕竟翻出16F陽台！員警嚇壞：不要跳　他一路下爬到11F遭逮

利剪刺傷台南雜貨店老闆「變裝躲高雄」　兇嫌裁定羈押

惡警聯手黑吃黑狠撈！掃毒「冰糖換K他命」　檢求刑15年與12年

快訊／謊稱「遇怪男抱走嬰兒」！女網紅到案認了：照劇本演出

快訊／幫逃亡的人都有事！朱國榮搭遊艇潛逃　檢警搜索約談9人

用到蘇丹紅辣椒！北市曝「香辣豬肉產品」流向　全聯菜䔕餅已全下架

再揭醫美名醫惡行！為省清運費　針頭染血廢棄物竟丟捷運垃圾桶

韓國瑜祝賀日本天皇「生日快樂」　朱立倫、柯文哲舊地重遊零互動

藍擬召委禮讓黃珊珊？賴士葆電話被打爆　急澄清「我挺羅明才」

「想看大西瓜+黑絲」　82萬女神Coser寵粉傳照…全網暴動

神曲〈NIGHT DANCER〉爆紅破億點擊！　imase宣布7／17來台開專場

郭靜暴瘦3公斤拼了！　預告開唱「火辣露1部位」

台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒

寄存證信函也沒用！房客租約到期「賴著不搬」…悲喊：我中風了

米哈遊申請《星布谷地》新商標　外界狂猜布局模擬經營新作

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

跳軌救人18歲男身分曝　學校記功

兼做直銷曝光　政風美女吳安琪閃辭

空4年才招進誠品又傳墜樓　七期商辦命運多舛

快訊／台中七期豪宅驚傳墜樓　29歲女送醫不治

台南男闖平交道！區間車來不及剎　他慘遭輾斃

男大生帶2少女開房泡湯　爽玩3P下場曝

台男在泰國遭「爆頭槍殺」！刑事局今證實身分

通緝犯石茂強泰國遭槍殺　知情人士：改名逃亡

即／台鐵「隆田－善化」死傷事故！雙向列車全受影響

更多熱門

相關新聞

3台男持有16公斤搖頭丸金邊落網　2人是詐欺通緝犯

3台男持有16公斤搖頭丸金邊落網　2人是詐欺通緝犯

根據《柬中時報》報導，柬埔寨警方宣布在該國首都金邊偵破一起毒品案件，逮捕3名涉案台灣男子、起出毒品超過16公斤。該國肅毒局25日針對此案召開記者會指出，警員在金邊萬景崗區民宅逮捕3名台人，3嫌均遭警方依該國肅毒法律逮捕。台灣警方表示，其中2嫌是詐欺通緝犯，將調查該批毒品來源流向以及是否操控毒品輸台。

通緝犯違規被攔　再被搜出6包毒品

通緝犯違規被攔　再被搜出6包毒品

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

她疑老公買春…帶警「衝飯店抓猴」搜出毒

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

澎湖外海查獲「1公噸K毒」！2男遭羈押禁見

澎湖外海查獲「1公噸K毒」！2男遭羈押禁見

關鍵字：

黑吃黑毒品詐騙集團水房自甘墮落變本加厲

讀者迴響

熱門新聞

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

汪小菲未婚妻「5年前結過婚」奢華婚禮照曝光！

住墾丁嫌貴！爸曝大絕「4晚省8000元」全場轟炸

台通緝犯在泰遭槍殺　臉書狂曬愛車「重機界法拉利」

生理期要滿足男人性慾　律師揭作家H主張：賀珮甄脫離沙豬

《驚奇隊長》卡蘿爸逝世享年49歲！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

一票人咳嗽！醫揭「咳不好5原因」　不一定是感冒

越難過越冷靜3大星座！Top 1喜歡掌控一切

Makiyo去賭場輸光3000萬！

即／19歲航空技校生陳屍高雄某商旅

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

新北超正女警爆紅！IG找到了

更多

最夯影音

更多
狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事

狗未繫繩突追人、亂跑！　飼主還嗆警：關你什麼事
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

彰化小姊妹仍陷重度昏迷　醫療團隊病床禱告畫面曝

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

屏東竊賊猝逝「執法影片曝」　他被5警包圍無抵抗不斷求饒

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面