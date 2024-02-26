惡警聯手黑吃黑狠撈！掃毒「冰糖換K他命」　檢求刑15年與12年

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦張姓前警員涉淪落詐欺集團收購帳戶共犯，查出張男的警員學弟陳男非但不避嫌，反而積極聯繫張男共謀假借辦案之名、對K他命賣家黑吃黑，並以冰糖調包毒品，3度共得手逾1公斤K他命轉賣牟利，檢方今（26日）依《貪污治罪條例》起訴陳、張共4嫌，具體求處自甘墮落的陳男15年徒刑、張男與共犯林男各被求刑12年。

起訴指出，張男原本任職基隆市警局時，2021年與2名同事涉勾結余姓毒販，3度暗槓辦案查扣毒品的一半賣給余男、另一半毒品摻砂糖增重上繳，張男另涉勾結詐騙集團車手A走120萬元贓款，同年底一審被依《貪污治罪條例》判刑5年6月，黃姓警員與周姓警員各判刑3年及2年6月，上訴二審審理中。

張男因貪污案被收押並被警界免職汰除，交保後於2022年加入詐騙集團水房，負責收購人頭帳戶，並勾結1名銀行行員從內部協助提高帳戶每日ATM提款上限，以便加速領光贓款，去年（2023年）被新北檢檢察官陳佳伶指揮查獲，起訴張男等人，正由法院審理。

而在偵辦詐欺案期間，檢方察覺張男利用警界關係，涉拉攏現職警員從事不法，因此由檢察官陳香君另行指揮偵辦，果真查出北市士林警分局警員陳男涉案，陳男和張男在國中時代就認識，陳男原為張男的高中學長，但比張男晚了6年考取警察特考班，成了張男的警察學弟。

檢方指出，雖然是張男主動接觸遊說，陳男非但不避嫌，反而對張男先前調包扣案毒品黑吃黑的手法很有興趣，積極請教，據悉，陳男疑似炒作股票當沖失利、負債上千萬元，非常缺錢。

檢方查明，從2022年12月到2023年1月間，陳男和張男共謀上網找K他命賣家碰面交易，由共犯林男和丘男赴約後，通知陳男現身當場查獲，再以預先備妥摻有微量K他命的冰糖調包扣案毒品，藉此3度得手共逾1公斤K他命，出售後，分給林、丘2人共22萬元酬勞。

陳男4人去年被搜索約談到案均羈押禁見，檢方今偵結，起訴4人共同涉犯《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌，批陳男身為執法人員卻自甘墮落，並刪除手機對話紀錄滅證，嚴重敗壞官箴、損及警譽，不宜輕縱，且不肯認罪配合確認犯罪所得，建請法院判刑15年。

檢方指張男在前案審理期間，不但加入詐欺集團從事詐騙，更變本加厲尋找警員從事黑吃黑毒品犯行，惡行重大、品行頑劣，與共犯林男到案後推託犯行、誤導辦案，直到眼見無法脫罪才坦承，加上張男同樣沒配合確認犯罪所得，因此求處2人各12年徒刑。