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花蓮今年原民就醫交通費134萬　符合補助條件者儘早提出申請

▲▼補助對象含孕婦因產檢或生產就醫。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲▼補助對象含孕婦因產檢或生產就醫。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為減輕偏遠地區原住民因病需轉診、就醫之交通費負擔，花蓮衛生局持續爭取原住民就醫交通費補助，今年獲得134萬元就醫交通費補助，補助條件需符合住家離就診醫院或是入住機構達20公里以上、或孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，原住民就醫交通費補助2023年共服務1,545人次，其中孕產婦產檢及生產就醫交通補助佔933人次，為總人次的60%，其次為重大傷病就醫交通補助佔408人次，占總人次26%。以申請案量人次統計，光復、秀林、卓溪鄉居前三名，就醫交通費補助提供山地鄉及花蓮中區等專科醫療較不足地區鄉親就醫資源。自2020年增加孕婦產檢及生產就醫交通補助後，申請人次逐年增加，儼然成為花蓮少子化守護孕產婦健康的重要資源。2021年7月1日起衛生福利部擴大孕產婦產檢服務項目，將免費產檢次數由10次調升至14次，原住民孕產婦運用此項資源比例也同步增加，朱家祥希望就醫交通費補助資源的提供，讓原住民孕媽咪定時產檢，守護媽媽及胎兒的健康。

▲▼補助對象含孕婦因產檢或生產就醫。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

凡居住花蓮縣因為轉診、重大傷病、緊急傷病、普通傷病就醫及住宿式機構的原住民鄉親，都可以申請交通費。

朱家祥進一步說明，凡是居住在花蓮縣因為轉診、重大傷病、緊急傷病、普通傷病就醫及住宿式機構的原住民鄉親，包含參加各項預防保健檢查，如成人健檢、長者健檢及癌症篩檢等，結果呈現異常需要進一步轉診到醫院檢查都可以申請交通費，讓這項補助發揮更全面而實質的效益。

▲▼補助對象含孕婦因產檢或生產就醫。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

補助對象、條件及申請辦法。

補助條件需符合住家離就診醫院或是入住機構達20公里以上、或孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可以由本人或家屬帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據及相關證明文件，到當地衛生所申請就醫交通補助費，補助金額以距離醫院公里數區分，申請次數除產檢、生產及入住住宿式機構外，每人每年不能超過十次、每季以三次為上限。
 
朱家祥提醒原民鄉親，就醫當事人或其家屬，申請本項交通費補助要在就醫的3個月內到居住地的衛生所辦理，各衛生所初審後將申請案件及相關文件報衛生局審核准後，再由衛生所通知民眾領取交通費補助。今年原住民就醫交通費補助即日起到經費使用完畢為止，符合條件的原住民鄉親儘早提出申請。

補助條件及各項申請資訊可上花蓮縣衛生局全球資訊網查詢http://www.hlshb.gov.tw，或洽詢居住地的衛生所。

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