花蓮提高托育補助！　居家保母及準公共友善托育人員還有獎勵金

▲花蓮近年積極布建公共托嬰中心及托育資源中心（親子館），解決嬰幼兒照護問題。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為減輕育兒爸媽的負擔，自今年起衛福部提高0到2歲（未滿）托育補助，家長送托公共托育機構者，每月補助由新台幣5500元調升為7000元；家長送托準公共托育服務者，每月補助由8500元調升為1萬3000元。

花蓮縣政府用實際行動支持準公共居家托育人員(保母)及準公共托嬰中心托育人員，於113年1月起辦理「花蓮縣準公共友善托育獎勵措施」，提供每月最高3,000元增額獎勵金，在縣府的支持下，持續鼓勵居家托育人員（保母）及私立托嬰中心加入本縣準公共服務行列，提升並穩定托育服務品質，公私協力共同建構花蓮友善育兒環境，打造「宜居永續，幸福花蓮」的願景。

花蓮縣長徐榛蔚感謝每位托育人員的奉獻與努力，一同營造舒適友善的托育環境，給予每個家庭最堅強、溫暖的力量，大大減輕育兒爸媽的照顧負擔。花蓮縣政府極力構築安心、放心的托育網絡，提供優質、溫馨的托育環境，讓年輕人能安心、放心、無後顧地投入工作，生活工作都能兼顧。

花蓮縣政府也積極布建公共托嬰中心及托育資源中心（親子館），現階段縣內由北到南已設置新秀公共托嬰中心、花蓮市公共托嬰中心、吉安公共托嬰中心（預計113年設立）、鳳林公共托育家園、玉里公共托育家園；另有新秀、洄瀾、吉安、光復、豐濱、中區、南區共7處親子館及花蓮婦幼親創園區，以公共資源分擔嬰幼兒家庭照顧負擔，打造「宜居永續，幸福花蓮」的願景。