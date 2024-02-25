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稻熱病危害稻米產量！花蓮防治藥劑補助啟動　經費有限用完為止

▲花蓮一期稻作秧苗在農曆立春前後已陸續開始於田間定植。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮一期稻作秧苗在農曆立春前後已陸續開始於田間定植。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一期稻作秧苗在農曆立春前後已陸續開始於田間定植，針對水稻常見的稻熱病，花蓮縣政府補助防治資材，每公頃採補助二分之一（300元)，籲請農友注意防治稻熱病，有需要補助資訊的農友可前往各土地所在地的鄉鎮巿公所洽詢，補助經費有限用完為止。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮好山好水好環境所種植的水稻品質優良，一年兩期作，平均每期約有八千餘公頃，是台灣的重要糧食產地，但面臨全球氣候變遷的大環境，農作物的生產挑戰度也愈來愈高，所以，近年來縣府不斷的輔導農友結合科技生產、配合政策推動病蟲害整合管理（Integrated Pest Management；IPM）都是希望幫助農友的同時，也在照顧生活的周遭環境。

▲花蓮一期稻作秧苗在農曆立春前後已陸續開始於田間定植。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯指出，稻熱病為每年常見的水稻疫病，該病不僅對水稻產業造成嚴重的威脅，也可能降低農產品質而導致農民收益減少。目前花蓮縣南區第一期水稻剛陸續定植，請農友注意田間管理，避免密植而通風不良、施用過量的氮肥而導致促成植株徒長，葉片柔弱，降低對病害之抗性，等到三月份水稻逐漸進入分蘗盛期時，田間如發現稻熱病，建議應立即施藥防治。縣府透過與各鄉鎮巿公所合作，協助農友進行防治，主要還是希望能增加農友收益。

縣府每年執行水稻特定疫病蟲害監測計畫，主要分別監測「水稻水象鼻蟲」、「葉（穗）稻熱病」、「白葉枯病」、「瘤野螟」及「飛蝨類」等五種水稻特定疫病蟲害，各別在花蓮縣北、中、南三區共設置十五個水稻田區監測點；「葉稻熱病」監測調查將由三月中旬開始、「穗稻熱病」監測調查則由五月上旬開始，針對監測結果也會適時的提早發布示警供農友參考防治。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，稻熱病防治藥劑補助標準以每人每年補助一次、每公頃補助300元（補助二分之一），經費有限用完為止。對於各鄉鎮巿之辦理方式採因地制宜，農友可逕洽土地所在地公所辦理，但應配合國內現行「農藥實名制」政策規定。隨著時序即將進入三月份，請農友需注意並加強巡田及防治，以避免葉稻熱病發生。

周黃得榮補充，當時節到了稻熱病好發季時，慣行田區建議使用「三賽唑」、有機田區可使用「中性化亞磷酸」進行預防，而稻苗葉片出現病斑時，慣行田區則可選用「亞賜圃」、「護粒松」等進行防治，其他防治藥劑可參考農業部動植物防疫檢疫署農藥資訊服務網（https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/）查詢，並注意氮肥用量、及時施藥防治並搭配灌排水以避免病害發生。若有任何防治技術問題，可洽請農業部花蓮區農業改良場協助。

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