朱立倫稱以和平角度紀念228　談拆中正紀念堂「不必製造紛爭」

▲國民黨主席朱立倫今赴台北二二八和平紀念公園獻花。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

明天就是228和平紀念日，國民黨主席朱立倫今（27）日上午率黨務主管前往台北228和平紀念公園和平紀念碑前獻花致意。朱立倫受訪表示，國民黨在每一年的228紀念日都會前來表達對於和平的追求，希望台灣族群融合，過去慘痛的往事不能再發生，同時追憶亡者，希望228事件受害者家屬與後人都能平安，國內大家既然都已經定為和平紀念日，大家就要以和平的角度，讓族群與國內更和平，將來兩岸、世界也要和平。

對於外界仍追究國民黨在228事件中的責任，行政院公告45處建物為「不義遺址」，外界有聲音說要拆中正紀念堂，朱立倫說，面對78年前的228事件與過去歷史，國民黨不斷反省檢討，大家共同面對歷史，最重要的是促進族群融合，創造國內和平與國際和平才是重要的目標，任何傷害和平，製造衝突與紛爭都是不必要的。

有關金門事件造成兩位中國漁民溺斃，但兩岸協商至今無法達成結論，被問到此事是否影響兩岸關係？朱立倫回應，兩岸交流、對話一定要大家都有同理心、將心比心，尤其面對這樣的事件，牽涉人命與人道立場，相信以同理心面對，才能把事情圓滿解決。

朱立倫續指，更何況不能用單一事件來看待，包括未來兩岸漁民、海巡管理等問題，兩岸都要進行溝通，如果不溝通對話，只會擴大雙方誤解，國民黨主張兩岸關係穩定和平，國民黨副主席夏立言目前也在中國訪問，除了就此事表達哀悼之意外，也希望能降低兩岸的緊張氣氛，化解衝突。