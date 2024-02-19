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新加坡實況主「爆乳徒步環台」！第13天觀眾數曝　網愣：好慘

▲▼凱蒂。（圖／Twitch／Kiaraakitty）

▲凱蒂來台徒步環島。（圖／Twitch／Kiaraakitty）

記者鄺郁庭／綜合報導

去年企鵝妹徒步環台深受歡迎，日前新加坡Twitch爆乳直播主凱蒂（Kiaraa Kitty）也來台開直播，宣稱要用21天走遍台灣。一樣是徒步環島，凱蒂穿著還更火辣，可今（19）日已經邁入第13天，討論度似乎依舊不高，令網友不禁直問，「好像沒有什麼好看的qq，是不是不想看？」

爆乳實況主凱蒂曾到台灣旅遊，卻因為直播吃香腸而遭封鎖頻道，1月又因為新冠肺炎的關係，暫停工作好一陣子。休息一陣子宣布回歸，在過年期間來台，展開徒步環台的企劃，宣布要在21天內從恆春走到台北101，今天則開直播「大奶妹21天走遍台灣，第十三天」，也就是再過8天就結束環台。

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不過，明明凱蒂已經來台多日，今日下午4點20分時，實際查詢直播觀看數，大約只有1千左右的觀眾在線。即使有網友在PTT的八卦板分享消息，討論度還是不高。就有人也直呼，「看了一下觀看數才幾百人，好像有點慘。」轉貼網友則回，「我看她都不吃台灣的小吃啊！」開玩笑說道，「不吃小吃的外國人，不會受到台灣人喜歡的。」

事實上，企鵝妹去年中來台徒步環島，每每開直播都吸引上萬人關注，還有粉絲會大手筆斗內。直播數據分析平台「Streams Charts」去年7月就曾公布「最受歡迎的女實況主」名次，企鵝妹在第6名。

平台指出，企鵝妹在初夏時節的人氣達到巔峰，她來台環島的舉動引發熱烈迴響，是企鵝妹直播生涯中最受關注的一段時間。根據2023年第二季度的結果，企鵝妹的觀看次數排名第三，觀看時長達755萬小時。

▲▼企鵝妹。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

▲企鵝妹去年來台徒步環島掀話題。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

至於凱蒂，她在X上自封「Kiki 大奶妹」，在IG上自稱「台灣最愛的大奶妹」，在Twitch上有53.1萬人追蹤，因作風大膽而備受爭議，甚至遭Twitch九度封鎖。

她去年1月在台北某夜市大啖美食，身穿粉色爆乳胸罩，一邊直播一邊吃香腸，還發文大讚「台灣香腸真好吃」，被判定出現裸體或性暗示畫面，遭Twitch官方暫時封鎖頻道。去年4月在南韓旅遊時，則因為穿著太清涼，幾乎快要露出胸部，遭警方攔下勸導，被母國網友砲轟破壞新加坡名聲。

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