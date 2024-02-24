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弟弟長超普「歷任女友美又優秀」　全場驚見1點：屌打一堆人　

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO認為弟弟長相普通，但歷任女友都超正。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「長相也不到帥氣或可愛！」一名女網友直言，弟弟長相普通、讀書也不怎樣，但偏偏歷任女友都超正，且成績也相當優秀，讓原PO百思不得其解，「弟弟除了幹話多以外...有什麼魔力？」文章曝光後，全場看到關鍵字「幹話多」後，秒懂直呼「勇於表達真的屌打一堆人！」

一名女網友在Dcard以「我弟到底有什麼魔力」為標題發文，她觀察發現，老弟歷任女友都是長相出眾，且讀書也頗為優秀的正妹，「但反觀我弟...成績也就一般般，長相也不到帥氣或可愛」，簡單來說就是個普男。

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對此，原PO感到無比納悶，為何弟弟總是能把到正妹，「身為親姊...我真的不知道我弟除了幹話多以外，有什麼魔力？」

文章曝光後，網友直言「弟弟幹話多」就是魅力關鍵，「敢說幹話已經贏很多...連話都說不清楚的人」、「有時候女生要的只是會說好話的男生」、「愛講幹話才好相處啊對不對，如果永遠都一本正經會有壓力吧哈」、「以前班上最受歡迎人，通常不一定是那種成績優秀或長得特別好看的人，這邊講一個很重要的觀念：吸引是一種情緒，並不是邏輯上的判斷」、「勇於表達真的屌打一堆人」、「妳已經說出來了，就是幹話多，幹話多=幽默」「講幹話的男生通常比較幽默啦，也比較會社交」。

有網友也笑虧，「我弟也是！長得跟佛地魔一樣，喜歡的女生顏值跟學歷都超高」、「你的心情我了解，我同學弟弟也是一樣，如此幼稚欠揍，但那張嘴真的是花言巧語」「我表弟超胖，但幹話很多很多愛抬槓，就算他話語虛虛實實，也是很多朋友+曖昧的也很多，但他俗辣不敢在一起」。

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關鍵字：

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