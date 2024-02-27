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社會 社會焦點 保障人權

陸快艇翻覆2死朝「過失致死」偵辦？　金門地檢署回應了

▲▼ 泉州台辦副主任李朝暉稱台海巡粗暴驅離，艦隊分署長廖德成當場駁斥。（圖／記者林名揚翻攝）

▲死者家屬要求還原事實真相。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

中國快艇14日越界闖入金門海域，拒檢後翻覆釀2死，今（27）日有週刊報導，中國快艇左後舷處有明顯凹痕，並稱全案已朝過失致死罪嫌偵辦。對此，金門地檢署指出，報導內容、照片都不是本署提供的，但只要跟交通工具有關的事故，第一時間都會猜測涉嫌過失致死罪，並沒有很特別。

14日一艘搭載4名中國船員的大陸籍快艇，在金門海域越界捕魚，遭到金門海巡艦艇攔查時意外翻覆釀2死。事發後，陸方代表與我海巡署官員3天內於金門進行6次協商談判，但死者家屬要求領回遺體及被扣押船隻，海巡署無法接受，雙方談判破裂，仍待進一步的協商。

▲。（圖／記者林名揚翻攝）

▲對於傳出案件將朝過失致死罪偵辦，陸方不予回應。（圖／記者林名揚翻攝）

週刊報導指出，中國快艇左後舷處有明顯凹痕，加上雙方說法佐證，確定二船確有碰撞，並稱全案已朝過失致死罪嫌偵辦。對此，金門地檢署指出，週刊的報導內容都不是金門地檢署告知，照片也不是金門地檢署提供，另外不管是車輛事故或海上翻覆等各種事故，只要跟交通工具有關，第一時間都會猜測涉嫌過失致死罪，只要知道公開資訊及瞭解檢警偵辦慣例的人都能寫，至於照片部分，因為很多人都有去看船，所以不確定來源為何。

金門地檢署表示，對於海巡隊及陸方相關人員是否應負刑事責任、是否涉嫌何種罪名均無預設立場．請各界不要隨意推論，金門地檢署將秉持公正客觀原則憑證據認定事實。

對於事件朝過失致死罪方向偵辦，是否會對於雙方協商造成影響，陸方則不予回應。

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