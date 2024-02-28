幕後／中國船翻覆疑因「高速向右轉彎」　約汽車時速74公里急轉彎

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（資料照／記者林名揚翻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

近來一艘中國的三無船隻，14日進入金門海域，遭海巡驅離，釀成翻覆船上4人落海，有2人不幸身亡。由於對方船隻被發現凹痕，外界有聲音質疑，我方海巡執法過當，不過處理本案官員表示，執法過程難免碰撞，但蓄意撞擊，該船不可能這麼完整，目前經查發現，該船為了逃避登檢，操船以「高速向右轉彎」，是否因此翻覆還需司法調查，但專業船員並不會這樣做。

處理本案官員近日在一場內部簡報中，再次還原事件經過，當天12時47分，雷達偵獲到一艘不明目標進來，12點52分進入限制水域，通報船過去後確認位置，發現是「無船名」的快艇，上面有起網機，確認是越界作業。

官員表示，在取締執法的第一個動作是廣播要求離開，在進入禁止水域後則升高執法作為，第一時間則是以聲光要求離開，但對方「拒檢」，拒絕停船受檢並開始在海上亂竄、蛇行。根據判斷，該船隻最高速來到40節，這代表一小時可以跑40海里，換算成路上的汽車，時速達到約74公里。

對於對方船隻有被發現凹痕，被質疑我方海巡執法過當，官員表示，我方人員要登檢的執法過程中，船隻難免會有碰撞，但如果是蓄意的撞擊，該船隻不可能這麼完整，不可能只有凹痕。

該官員指出，在調查過程中，對方船隻為了逃避登檢，操船出現「高速向右轉彎」狀況。他表示，如果是專業的船員是不可能會這樣做的，因為在海上急轉彎是相當危險的舉動。

官員表示，目前依照客觀事實來看，中國船隻是一艘快艇，快艇可以進行漁業作業，客觀上沒有看到有特別狀況，因此定調該事件為單純侵入我方禁止水域進行作業。