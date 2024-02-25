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網傳「中國漁民血的教訓」假訊息　管碧玲揭認知作戰：把我妖魔化

▲▼網傳「中國漁民血的教訓」假訊息　管碧玲揭認知作戰：把我妖魔化。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

▲管碧玲公布造假截圖，指圖片中的自己「青春無敵」，顯示操作技術不講究。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

中國快艇入侵金門海域遭我海巡驅趕，不幸發生2死意外事件，民進黨籍的海委會主委管碧玲遭輿論「炎上」，近日網路又流傳一份假造訊息截圖，假冒管碧玲與前立委段宜康對話，敘述「中國兩個漁民該死」、「海巡署影像堅決不能交給媒體」等語，對此管今（25）指出，看來認知作戰體系很完整，「只想達到把我妖魔化的效果！是假的！」

管碧玲今天上午透過社群平台公布一張造假訊息截圖，內容假冒管碧玲與段宜康在某個群組對話，討論「對中國現在就是要強硬」、「中國漁民以後就不敢再越界捕魚了。有了血的教訓」等語。

對此，管碧玲表示，這次對自己的攻擊慢慢呈現出來，認知作戰的整體戰術都完整了，除了有人物言論的造謠，還有假訊息網路技術的造謠，看起來認知作戰體系很完整。

管碧玲指出，這張圖（指截圖畫面的大頭貼）的自己青春無敵，段宜康的頭貼也不對，操作的技術不講究，只想達到把自己妖魔化的效果，「是假的」；不是針對海巡人員，選擇抓自己當稻草人射箭，真的全套上場，烽火雷電，「為保護海巡，我歡喜承受，對海巡有愛，就會跳出來承受！」

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