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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男持「煙火機關槍」朝木造古蹟掃射　巡邏人員下班空窗期犯案

記者魏有德／綜合報導

甘肅隴西24日元宵節當晚傳出有民眾手持「煙火機關槍」朝代表性木造城樓古蹟「威遠樓」瘋狂掃射，根據目擊者拍下的影片顯示，兩名男子手中的煙火發射器不斷射出彩色煙火，朝著城樓施放，宛如在攻打城門一般，不過，由於該城樓古蹟為木質構造，民眾擔心會因此引燃失火，造成無法挽回的後果。

▲兩名男子持「煙火機關槍」朝木造古蹟「威遠樓」瘋狂掃射。（圖／翻攝極目新聞）

▲兩名男子持「煙火機關槍」朝木造古蹟「威遠樓」瘋狂掃射。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，隴西縣博物館館長表示，已向公安部門報警處理，暫未找到燃放煙花（煙火，下同）的人，經檢查樓體沒有受損。根據當地相關部門回應稱，公安和相關職能部門正在調查此事。

館長指出，持「加特林」煙花（機關槍煙火）掃射威遠樓一事發生在元宵節當晚11時50分左右，值班巡邏的工作人員已經下班回家，「監控視頻（影片，下同）看不太清楚，最終以公安調查的情況為準，燃放者要麼是年輕人，要麼是孩子，公安部門正在查處，現在還沒找到人。」

▲甘肅隴西威遠樓。（圖／CFP）

▲甘肅隴西威遠樓為磚基木造古蹟。（圖／CFP）

該名館長透露，博物館工作人員已對威遠樓進行檢查，樓體沒有受損，「可能是視頻拍攝角度的問題，看似對著樓體掃射，煙花應該沒接觸到樓體，但看著很近，還是很危險。」

公開資訊顯示，威遠樓位於隴西縣城中心，始建於北宋天聖元年（1023年），元中統二年（1261年）移置於此，明洪武元年（1368年）於舊址重建，清代維修。威遠樓為磚基三層木樓，分基座與樓體兩部分，通高26公尺，是定西市現存時代較早、規模較大而又保存完整的鐘鼓樓建築之一，也是大陸全國重點文物保護單位。

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