台南安平遊艇業歡慶台南400 　將「辦桌」享美食看煙火秀

▲歡慶台南400，台南安平遊艇業者結合台南燈會活動，於3月2日舉辦辦桌活動，讓民眾享用美食料理，同時欣賞無人機、煙火秀表演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歡慶台南400，台南安平遊艇業者結合台南燈會活動，於3月2日舉辦辦桌活動，攜手9間台南在地知名美食店家，推出12道辦桌料理，讓民眾享用美食料理，同時欣賞無人機、煙火秀表演。

舉辦單位指出，前30組報名者，更能在海景區用餐，享受海景第一排的美食饗宴。凡報名參加民眾，活動當天即有機會抽中遊艇搭乘，從海上視角欣賞港灣美景。活動限額100桌，即日起開始報名，額滿為止。

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為慶祝台南400，「有艇俱樂部」發起主辦「府城400周年辦桌｜台南知名小吃大集合」活動，攜手「阿裕牛肉火鍋」、「糯夫米糕」、「二師兄滷味」、「七誠米粿」、「阿鳳浮水魚羹」、「淺草蝦捲」、「依蕾特布丁」、「義豐冬瓜茶」、「舊李合興蜜餞」等，9間在地知名美食店家，並邀請在地知名總舖師「阿富師」掌廚，每桌擺上傳統蹄膀筍乾、道地白菜滷、紅燒鮮鱸魚等，讓民眾一次吃到多種台南必吃美食及總鋪師料理。

配合燈會空中展演時間，晚上7時45分至7時57分，邊吃好料邊欣賞無人機、煙火秀表演二部曲「府城詩畫（文化）」，享受視覺及味覺的雙重感官饗宴。此外，活動當天遊艇抽獎活動，報名者都有抽獎機會，預計抽出50位免費搭乘遊艇，從海上視角欣賞安平絕美景緻。

有艇俱樂部執行長張鴻文表示，結合辦桌文化及遊艇體驗，是項新嘗試，配合台南400，攜手在地店家及總鋪師聯合上菜，將台南必吃美食端上桌，讓民眾一次就能吃到多種特色料理，享受美食不必再東奔西跑。

活動即日起在accupass及ibon售票系統開放報名，於ibon售票系統購票者，加購高鐵單程車票享 75折起優惠，數量有限。詳情請查詢 https://www.accupass.com/event/2401110546379199485220