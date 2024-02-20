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台南鹿耳門聖母廟元宵煙火將登場　狂炸2hrs...黃偉哲籲注意安全

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

▲台南市長黃偉哲籲請民眾務必做好防護措施，才能安全享受煙火秀。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火可說是台灣元宵節最知名的煙火秀之一，每年吸引數十萬人前往朝聖，20日市長黃偉哲親與鹿耳門聖母廟主委王增榮等貴賓共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿，黃偉哲市長籲請民眾務必做好防護措施才能安全享受煙火秀。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

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台南市長黃偉哲表示，台南有北蜂炮、南春牛兩大民俗活動，一直以來吸引許多國內外朋友躬逢其盛，一座宮廟的活動可以變成全台灣最大的盛事之一，實在是很不容易，往年元宵節約有30萬人次前來聖母廟，今年預估突破50萬人參與，屆時一定熱鬧非凡，歡迎全國民眾來正統鹿耳門聖母廟拜拜求平安、摸春牛、看表演、吃美食、看煙火，也體驗文化儀典結合煙火的獨特魅力。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

黃偉哲也提醒，民俗活動熱鬧人多，最重要的還是要請民眾注意安全，無論是鞭春牛、看煙火，或是炸蜂炮的，請民眾要穿好防護，他也現場講解穿戴保護頭臉、身體四肢的合適裝備，籲請民眾千萬以自身安全為首要。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

聖母廟說明今年煙火主題是「媽祖賜福龍保佑」，上方圖案『媽祖』加上360度環廟煙火、101等級特效、3座巨型風火輪，數萬發煙火、12門蜂炮連續炸2小時。此外，以往每到元宵節前夕，聖母廟護城河週邊就綁滿腳架，還有用鐵鍊綁、破壞廟體，但今年聖母廟「首度設置攝影保留區」，設立3百個號碼牌，讓攝影師報名、繳交作品甄選、選出合作的攝影師、在固定位置拍攝，完全避免腳架亂象。今年煙火後，廟方會整理這些攝影師拍攝的照片，出版攝影集，讓民眾留念。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

其次，今年度「甲辰年春牛」的特色活動「萬人糊春牛」意義非凡，全程在聖母廟內糊製，台南市政府、雲嘉南風管處等多位政府官員以及民意代表都為春牛神糊上春牛肉，因此春牛皮厚度比過去厚3倍，相對難搶，呼籲民眾小心安全！另外，為了推廣「甲辰科土城香」，聖母廟特地邀請土城境內「虎尾寮宋江陣」「郭岑寮金獅陣」「蚵寮角白鶴陣」演出，推廣傳承武陣的文化特色。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

廟方公佈2月24當日活動流程：早上9時在東門城舉行迎春禮、下午2時在聖母廟埕進行藝陣大匯演，傍晚6時迓春牛大遊行、晚上8時鞭春贊、搶春牛，預計於8時半前啟燈啟炮。煙火施放分為五個階段：第一階段「啟炮儀式環廟煙火」，上萬發煙火圍繞「台版紫禁城聖母廟」，精彩壯觀。第二階段施放六門蜂炮，第三階段施放「月老主題」高空音樂煙火，第四階段六門蜂炮後，最後則以「巨型高空花火大秀」畫下完美句點，花火加上蜂炮總長近2小時。台南市政府特別提醒，歡迎民眾參與慶典活動，但因人潮眾多，也請大家要注意安全。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

今日活動立委陳亭妃、市議員陳怡珍、邱昭勝、蔡麗青、黃麗招、李中岑亦到場參與祈福，預祝活動順利圓滿。

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