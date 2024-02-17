台南古蹟延平郡王祠　開山王廟虎爺將軍開光安座

▲台南市文化局局長謝仕淵等人，在延平郡王祠舉行「開山聖王駕前虎爺將軍開光安座儀式」，共同祈求虎爺將軍神威降臨、福佑台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年8月開斧的延平郡王祠虎爺金身，在台南知名工藝師劉進文歷經數月的創作下已大功告成，17日在文化局局長謝仕淵、府城六合境開山王廟主委王松濤與眾委員，及府城傳統工藝人士見證下，在延平郡王祠舉行「開山聖王駕前虎爺將軍開光安座儀式」，共同祈求虎爺將軍神威降臨、福佑台南。

文化局長謝仕淵表示，「虎爺」是民間廣為人知的神祇，形象勇猛威嚴又不失活潑俏皮十分討喜，坊間亦流傳有相當多溫馨感人的事蹟，堪稱神界的「萌」代表，擁有無數的人氣與粉絲。本次開光安座儀式與流程相當嚴謹講究，從揭幕的謝魯班、清壇、結界等科儀，到道長誦經演法、安置爐寶，後至儀典主官謝仕淵局長為虎爺開光、啟靈，最後在眾人共同護持下，奉請虎爺入龕安座、安爐，典禮十分順利圓滿。

此尊虎爺金身由台南知名工藝師劉進文製作，造型為五彩體色的招財朝天，相當討喜，亦是一般廟宇中罕見；另虎爺神龕也大有來頭，係由金佛軒陳進祥工藝師製作，造型發想源自延平郡王祠的外大門軒亭，龕頂用歇山式，頂上脊獸也呈現的精巧細緻，交相融合獨具特色。

文化局長謝仕淵介紹，台南廟宇文化內涵豐富，開山王廟從甘輝、萬里二尊神將到虎爺將軍金身和神龕的完成，不僅僅只是宗教民俗事務的單純實踐，其同時也對外展現了府城傳統工藝的特色和創新發展。主委王松濤則說明，甘、萬二將和虎爺將軍入廟安奉，是開山王廟一個重要里程碑，謹向市府和信眾的大力協助誠申十二萬分謝意。因諸多歷史原因與脈絡，促使延平郡王祠與六合境開山王廟共處一處，場館和科儀分由不同單位執掌，透過合溝通，為公私協力的典範模式。

另值得一提的是，文化局在今年農曆春節前強棒推出「虎你好額 咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組文創商品，只在台南古蹟景點獨家販售，歡迎民眾前來台南古蹟參觀選購，在虎爺的神力加持下，必定讓您新的一年運勢有如神助，財富龍總來！