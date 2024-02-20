全台最久最奢華！　正統鹿耳門聖母廟狂放兩小時煙火送春牛

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」，可說是台灣最知名的煙火秀之一，今年過年，聖母廟人潮創新高，小年夜到初九天公生，狂吸超過兩百萬人次，每天熱鬧滾滾，往年元宵節約有30萬人次前來，今年預估突破50萬人參與，20日由市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮共同燃點迷你蜂炮城，祈求慶典活動順利圓滿。

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王增榮主委說：「今年煙火主題是「媽祖賜福龍保佑」，上方圖案『媽祖』加上360度環廟煙火、101等級特效、3座巨型風火輪，數萬發煙火、12門蜂炮連續炸2小時，震撼絕對讓你永生難忘。但最重要的還是要呼籲大家：要來搶春牛的，請小心安全；要來衝蜂炮的，請穿好蜂炮安全裝備、安全第一，聖母廟希望大家都可以快樂平安的欣賞煙火。」

廟方公布2月24日活動流程：早上9時鐘在東門城舉行迎春禮、下午2時在聖母廟埕進行藝陣大匯演，傍晚6時迓春牛大遊行、晚上8時鞭春贊、搶春牛，預計於8時半前啟燈啟炮。煙火施放分為五個階段：第一階段「啟炮儀式環廟煙火」，上萬發煙火圍繞「台版紫禁城聖母廟」，精彩壯觀。第二階段施放六門蜂炮，第三階段施放「月老主題」高空音樂煙火，第四階段六門蜂炮後，最後則以「巨型高空花火大秀」，為盛宴畫下完美句點，花火加上蜂炮總長近2小時。

今年度「甲辰年春牛」的特色：「萬人糊春牛」意義非凡，全程在聖母廟內糊製，連黃偉哲市長、民政局姜淋煌局長、文化局謝仕淵局長、雲嘉南風管處長、台江處長、多位政府官員、民意代表都有為春牛神糊上春牛肉，因此春牛皮厚度比過去厚三倍，相對難搶，王增榮主委呼籲想搶春牛的民眾務必小心安全！另外，為了推廣「甲辰科土城香」，聖母廟特邀土城境內「虎尾寮宋江陣」「郭岑寮金獅陣」「蚵寮角白鶴陣」在傍晚時段演出，希望推廣傳承武陣的文化特色。

本年度與過往最大的不同，還有「腳架亂象」消失了。許多人都知道，往年每到元宵節前夕，聖母廟護城河週邊就綁滿腳架，還有用鐵鍊綁、破壞廟體，但今年，一支腳架都沒有，為什麼？因為聖母廟先掛好掛滿，「首度設置攝影保留區」：設立300個號碼牌，讓攝影師報名、繳交作品甄選、選出合作的攝影師、在固定位置拍攝，完全避免腳架亂象。今年煙火後，廟方會整理這些攝影師拍攝的照片，出版攝影集。第一年的試辦是否能成功？廟方本身也沒什麼信心，不過，搭配今年的花火主題：「媽祖賜福龍保佑」，相信媽祖一定會保佑一切順利圓滿。

元宵節歡迎來正統鹿耳門聖母廟拜拜求平安、摸春牛、過七星平安橋、看表演、吃美食市集，跟春牛出去遶境遊行再看煙火蜂炮，體驗文化儀典結合煙火的獨特魅力。