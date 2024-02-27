大陸商務部長王文濤會戴琦　關切經貿領域「涉台問題」

▲大陸商務部長王文濤會戴琦。（圖／翻攝自大陸商務部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部長王文濤近日赴阿拉伯聯合大公國出席世貿組織部長級會議，26日會見美國貿易代表戴琪時，就美國對大陸加徵關稅、經貿領域涉台問題等表達大陸嚴正關切。

中國商務部發布新聞稿稱，王文濤與戴琪在阿布達比在阿布達比舉行的世界貿易組織 (WTO) 第十三屆部長級會議期間會晤，就共同關心的雙邊、多邊經貿問題進行了專業、深入的溝通。

中國商務部指出，中國商務部副部長李飛、中國常駐世貿組織代表團大使李成鋼也參加此次會見。

23日，美國貿易代表辦公室針對中國2023年在世貿組織的表現發表了一份報告，戴琪在報告中表示，中國是國際貿易體系的最大挑戰，北京以國家主導的貿易方式嚴重傷害了各國經濟。

同時，在同一日，美國政府也針對俄烏戰爭中給予俄羅斯援助的問題，對數家中企祭出新一輪制裁。

大陸商務部26日反控，美國這幾年以「美國優先」為出發點，實施單邊貿易霸凌，才損害了世貿組織成員的共同利益。

此前，台灣出席世界貿易組織（WTO）第 13 屆部長會議（MC13）期間，於2月25日與美國、歐盟、英國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭等逾40個WTO會員一同參加有關烏克蘭的場邊活動，並發表共同聲明支持烏克蘭，再次表達台灣與國際社會一致行動，共同遏止威權國家擴張的野心，以及展現維護多邊貿易體系及全球經濟穩定的堅定信念。