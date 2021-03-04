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參院財委會通過任命案　戴琪：確保中國履行美中第一階段協議承諾

▲▼拜登將任命台裔的戴琪（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲台裔美籍的戴琪有望成為美國貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國參院財委會今天通過戴琪出任美國貿易代表任命案，參院預計下週表決。台裔美籍的戴琪曾表示，會確保中國履行第一階段美中貿易協議承諾，也對中國強迫勞動表示關切。

美國聯邦參議院財政委員會今天以口頭表決方式通過戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表任命案，這項人事案預計將在下週送參院全院表決，預料能順利通過。

戴琪在日前參院財委會的提名聽證會上表示，她的父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。作為移民的女兒，能出任美國貿易代表的職務，她感到榮幸。

面對中國的經濟挑戰，曾經擔任針對中國不公平貿易行為美方首席法律顧問的戴琪表示，她親身了解到，透過策略性及一致性的計畫，要求中國為其承諾負責，且美國要能與國家主導的經濟模式競爭，至關重要。

她清楚現有政策工具的機會與侷限性，她也知道建立美國總統拜登（Joe Biden）所提「美國盟友統一戰線」（a united front of U.S. allies）十分重要。她表示，美國可與其他國家合作，在「灰色地帶」制定新貿易規則，以向中國問責。美國總統拜登認為關稅是有價值的政策工具，是美國修補公平貿易政策工具箱中非常重要的部分。

對於前美國總統川普（Donald Trump）去年年初與中國簽訂的第一階段貿易協議，她表示，中國必須履行協議承諾。華府會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體間的公平競爭。

她指出，中國成為極為強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，但中方必須履行承諾，她會高度關注美中貿易協議的履行狀況。

對於議員質詢中國在新疆自治區涉嫌強迫少數族裔勞動問題時，戴琪回應指出，若能獲得提名確認，檢視中國在新疆強迫少數族裔勞動，將是她上任後的首要優先處理事項。

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