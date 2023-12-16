ECFA中斷有跡可循？　黃暐瀚曝3面向：蔡英文或中國都早該主動中斷

▲媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國商務部昨日公布調查報告，認定台灣涉及貿易壁壘問題，也使得大眾關注，中方是否會以中斷ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）作為懲罰台灣的手段。對此，媒體人黃暐瀚今（16日）分析，無論是以蔡英文政府時期，農產品屢次遭到對岸禁賣來看，還是當初ECFA簽署，是建立在「一個中國」的前提，甚或是協議第16條的「單方中斷」機制，都導出一個結果，即「ECFA早就該斷了」。

黃暐瀚說，這兩天好多人都在討論ECFA 會不會中斷。但他認為，其實，ECFA早就該斷了，2017年就該斷了，今天都已經2023年快要2024年了，還在討論會不會斷？真的很奇怪。

之所以這麼認為，黃暐瀚條列出三種面向說明原因，第一、蔡英文政府時期就該中斷，因為前總統馬英九2010年提出ECFA的時候，蔡英文曾說，ECFA是「糖衣毒藥」。然而，黃暐瀚補充，2015年蔡英文第二次參選總統的時候，則改口「概括承受」。

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

不過，黃暐瀚點出，其實從過去這三年，台灣農漁產品，屢屢遭到對岸禁賣來看，先經後政，台灣確實不該過度依賴中國大陸，所以，2016年蔡總統上任之後，民進黨早該主動中斷ECFA。

黃暐瀚說，第二個面向是，中國大陸方面早就該中斷，因為ECFA 是在「九二共識」的基礎下簽的，可蔡英文2016年上任之後，始終沒有接受「九二共識」。

黃暐瀚不解，若兩岸的政治基礎，早已不再是「一個中國」，既然這樣，對岸拖了七年不斷ECFA，拖到現在2023年了，才在那邊調查貿易壁壘，拖這七年，是在幹嘛？「所以，對岸早該主動中斷ECFA」。

此外，黃暐瀚說，還有一個面向就是，翻開ECFA本文第16條，「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。

黃暐瀚表示，第16條就可以解答，先前藍綠一直在爭執的，ECFA到底有沒有單方中斷的「熔斷機制」？答案是可以。「只要單方提出，就算另一方『拒絕協商』，半年之後，直接中斷」。

最後，黃暐瀚強調，無論是這三種面向中的哪一種斷法，其實都揭櫫，「ECFA 早該斷了」。

▼海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）第16條。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）