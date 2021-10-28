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陸商務部回應WTO對華貿易政策審議：超出規定「不公平也不接受」

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部今（28）日回應世貿組織（WTO）第八次對華貿易政策審議情況，商務部副部長王受文表示，成員（WTO）對中方在政策審議上提出的問題和關注，提出來的抱怨甚至批評，中國都會認真對待，「要求中國在世貿組織的環境下去履行超出世貿組織的一些義務，顯然是不公平、不合理的，也是不能夠接受的。」

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／翻攝澎湃新聞）

王受文指出，世貿組織成員這些評論、批評，可以分為兩類，一類是世貿組織協定所規定的，對這一類的問題，中方將會對照世貿組織的協定，做的不好的要完善，做得好的要繼續保持。

王受文提到，還有一類，可能是超出了世貿組織協定的規定，所以只能說它是一種希望，要求中國在世貿組織的環境下去履行超出世貿組織的一些義務，顯然是不公平、不合理的，也是不能夠接受的。

外界認為，大陸仍有部分領域還未向外資開放，國有企業仍獲得差別待遇，政府也沒有兌現曾經承諾過的一些改革。對此，王受文表示，根據中國《憲法》第十六條規定，國有企業在法律規定的範圍內有權自主經營，「國有企業是自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發展的獨立市場主體，和其他所有制企業一樣，公平參與市場競爭，沒有享受特殊待遇。」

公開資訊顯示，大陸央企混合所有制企業戶數佔比已超過70%，上市公司是國企混改的重要載體，國企控股的上市公司，資產總額佔到中央企業資產總額的67%，利潤佔到88%。

王受文強調，在WTO中，關於投資只有一個協定，叫做《與貿易有關的投資措施協定》，即TRIMs協定，中國已經完全履行這個協定，「WTO沒有規定，而且很多國家都有類似這樣的禁止或者限制，中國也希望有一些禁止和限制能夠取消，但是這就需要WTO進行談判，或者需要談雙邊的投資協定。」

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