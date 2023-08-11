陸首次發布美國履行世貿規則報告　批華府是霸凌實施者

▲大陸商務部大樓。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸商務部今（11）首次發布《美國履行世貿規則義務情況報告》，內容控訴美國是「多邊貿易體制破壞者」、「單邊主義霸凌行徑實施者」、「全球產業鏈供應鏈擾亂者」等，呼籲美方遵守規則、踐行承諾，為維護多邊貿易體制權威性、完整性和有效性作出其應有的貢獻。

該份報告梳理美國履行世貿組織規則義務概況，並作總體評價。內容指出，美國作為被世貿組織成員發起爭端解決最多的成員，不僅選擇性執行世貿組織裁決，還執意阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入「癱瘓」，是「多邊貿易體制破壞者」。

報告稱，美國長期以「國家安全」「人權」和「強制技術轉讓」等為由，利用其在經貿領域的優勢地位，脅迫其他成員服從外交政策和無理要求，是「單邊主義霸凌行徑實施者」。

報告還寫道，美國大規模實施排他性、歧視性的補貼扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成員產業發展，是「產業政策雙重標準操縱者」；美國挑動「脫鈎」「斷鏈」，試圖以單邊關稅措施倒逼產業鏈回遷，以巨額補貼手段建立以美國為中心的產業鏈供應鏈，以所謂「價值觀」為基礎推動近岸友岸外包，是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」。

報告呼籲美國應遵守規則、踐行承諾，發揮主要成員的表率作用，為維護多邊貿易體制權威性、完整性和有效性作出其應有的貢獻，與包括中國在內的其他成員一道，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。