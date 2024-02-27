比亞迪新車一台只要35萬　陸媒：新能源車市「殺瘋了」

▲比亞迪最新車款「秦PLUS榮耀版」最低售價僅7.98萬人民幣 。（圖／翻攝bydauto.com.cn）

記者吳美依／綜合報導

中國新能源汽車巨頭「比亞迪」（BYD）上周推出最新車款「秦PLUS榮耀版」，官方最低售價僅7.98萬人民幣（約新台幣35萬元），超狂低價策略被媒體形容「新能源車市殺瘋了！」官方也於26日宣布，首周訂單已經飆破2.3萬輛。

龍年新春開工不久，比亞迪率先發動新一波價格戰，推出「秦PLUS榮耀版」和「驅逐艦05」二大榮耀版車型，最低售價7.98萬人民幣，與先前的冠軍版相比又降2萬人民幣（約新台幣8.7萬元），但是配備卻並沒有因此讓步，反而還多了更多功能。

果不其然，比亞迪「電比油低」及「加量不加價」的口號與行銷策略，很快獲得高度關注，並且取得顯著成功。官方宣稱「秦PLUS榮耀版」上市1周，訂單已經達到2萬3590輛，超過絕大多數新汽車品牌1整個月的總銷量，可謂表現相當亮眼。

《網易》指出，比亞迪23日又推出最新車款「海豚榮耀版」，最低售價僅9.98萬人民幣（約新台幣44萬元），同樣大降2萬人民幣，「按照目前的情況看，新車的起售價同樣也將進一步下降，可能會對國內的B+級轎車市場和中型SUV市場帶來不小的影響。」

《搜狐》更形容，比亞迪在短短1年內從「油電同價」蛻變到「電比油低」，新能源汽車巨頭主動發起價格戰，「2024年新能源車市的『血海之戰』已快速展開。」

