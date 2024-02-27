　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蔡英文、賴清德出席日天皇華誕酒會　NHK：兩國斷交52年首見

▲▼總統偕同副總統出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／總統府）

▲蔡英文、賴清德出席日天皇華誕酒會，日媒NHK「兩國斷交後首見」。（圖／總統府）

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文、副總統賴清德26日晚間出席，日本台灣交流協會舉辦的「日本天皇華誕慶祝酒會」，引起國內各界高度關注，日媒NHK也同步報導，更指出這次是自1972年兩國斷交後，時隔52年再次有我國現任總統、副總統出席該活動，顯示日本與台灣的關係日益密切。

▲▼▲▼總統偕同副總統出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／翻攝自NHK）

▲日本NHK報導，我國總統蔡英文出席日本天皇華誕慶祝酒會。（圖／翻攝自NHK）

日本台灣交流協會26日晚間在台北市君悅飯店舉辦「日本天皇華誕慶祝酒會」，除了總統蔡英文、副總統賴清德外，還有立法院長韓國瑜、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，國民黨黨主席朱立倫、民眾黨黨主席柯文哲等人均到場參加活動。

根據日本NHK報導，我國與日本1972年斷絕外交關係後，在台灣舉辦的日本天皇祝壽活動一度暫停，直到2003年才重新舉辦，不過當時日方考慮中國態度，因此當時未邀請我國官員，但隨著時間的推移，我國受邀賓客的層級不斷上升，直到這次時隔52年我國正副總統均列受邀名單，反映雙方關係的深化成果。

▲▼總統偕同副總統出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／總統府）

▲▼總統偕同副總統出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／總統府）

▲我國總統蔡英文、副總統賴清德受邀出席「日本天皇華誕慶祝酒會」。（圖／總統府／下同）

總統蔡英文致詞時，首先恭賀日本天皇陛下華誕，接著表示台日2國共同擁有民主自由的價值，在文化、經濟上也有密切的交流，更重要的是，每當彼此遇到困難，兩國總是在第一時間互相給予對方關懷及鼓勵，「相信大家都可以感受到台灣與日本如同家人般的深厚友誼」，「也期盼台日友誼越來越緊密」。

副總統賴清德則提到，根據我國駐日本代表處最新民意調查，有將近8成日本民眾對台灣感到親近，而日本台灣交流協會調查結果也顯示，高達8成台灣民眾對日本也具有親近感，這是各行各業、各個領域長年累積的結果，他期盼在就任總統後，能在現有的基礎上，持續加強台日各面向的合作，創造雙贏。

▲▼總統偕同副總統出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／總統府）

ET快訊
冷氣團急凍9縣市！　一圖看快速變天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹「腦瘤手術」前自拍：沒發文就是失敗了　失聯32小時急壞粉絲

蔡英文、賴清德出席日天皇華誕酒會　NHK：兩國斷交52年首見

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

福島核處理水28日「第4批次排放」　總量達7800噸

烏軍才棄守重鎮阿夫迪夫卡　又從3公里外村莊撤軍！新防線位置曝光

竊取HAMA壽司商業機密！　日本知名迴轉壽司遭判罰3000萬日圓

南韓知名商場出人命！女高空彈跳「扣環沒扣」　8m高墜水泥地慘死

巴勒斯坦總理宣布辭職　有望促成「新政府」戰後接管加薩

半裸女遭勒頸「頭下腳上拖進電梯」　施暴影片瘋傳！恐怖男友落網

快訊／日本第4波核處理水排海作業　28日開始

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

103歲翁反鎖在蝦皮門市！蜷曲躺臥在地　警到場他吐心酸原因(更)

正妹「腦瘤手術」前自拍：沒發文就是失敗了　失聯32小時急壞粉絲

蔡英文、賴清德出席日天皇華誕酒會　NHK：兩國斷交52年首見

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

福島核處理水28日「第4批次排放」　總量達7800噸

烏軍才棄守重鎮阿夫迪夫卡　又從3公里外村莊撤軍！新防線位置曝光

竊取HAMA壽司商業機密！　日本知名迴轉壽司遭判罰3000萬日圓

南韓知名商場出人命！女高空彈跳「扣環沒扣」　8m高墜水泥地慘死

巴勒斯坦總理宣布辭職　有望促成「新政府」戰後接管加薩

半裸女遭勒頸「頭下腳上拖進電梯」　施暴影片瘋傳！恐怖男友落網

快訊／日本第4波核處理水排海作業　28日開始

正妹「腦瘤手術」前自拍：沒發文就是失敗了　失聯32小時急壞粉絲

蔡英文、賴清德出席日天皇華誕酒會　NHK：兩國斷交52年首見

春香報到！Jo Malone英倫古董市集系列、THREE櫻花精油淡香水必收

快訊／國3北上重大車禍事故！「10車連撞」2線道封閉

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

年代旅遊遭停業「還有200旅客未出團」！改這旅行社接手

3生肖將迎來巨變！3月起運勢暴漲　財神爺上門事業有貴人相助

快訊／理科太太不忍了！千字文控前夫「跟女網友聊性、霸占愛巢」

福島核處理水28日「第4批次排放」　總量達7800噸

烏軍才棄守重鎮阿夫迪夫卡　又從3公里外村莊撤軍！新防線位置曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

半裸女「頭下腳上遭拖進電梯」　恐怖男友落網

台通緝犯慘死　20歲泰女「逃亡柬埔寨」畫面曝

台人在泰國遭槍殺身分曝光　44歲男犯2前科

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

福島核處理水　28日第4批次排放

台男遭「槍決爆頭」棄屍泰國！刺青被認出

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

醫師罷工擴大！　韓8旬嬤遭7醫院拒收身亡

特斯拉棄單4000塊派　馬斯克出手了

更多熱門

相關新聞

日本天皇華誕慶祝酒會　蔡英文談「CPTPP」

日本天皇華誕慶祝酒會　蔡英文談「CPTPP」

總統蔡英文今（26）晚出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會，她表示，台日經貿關係越來越密切，近期台積電熊本廠開幕就是最好的例子，台灣已經做好與更多國家深化合作的準備，非常期待可以儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。日本台灣交流協會會長片山和之也說，日本政府歡迎台灣申請加入，以及繼續進行密切的溝通。

台灣經濟自由度全球第4　蔡英文：證明推動產業創新升級方向正確

台灣經濟自由度全球第4　蔡英文：證明推動產業創新升級方向正確

賴清德收到「2024經濟自由指數」報告　台灣全球經濟自由度排第4

賴清德收到「2024經濟自由指數」報告　台灣全球經濟自由度排第4

2024台灣燈會璀璨啟燈蔡英文台南賞燈

2024台灣燈會璀璨啟燈蔡英文台南賞燈

「雙鄭」被點名接閣揆　鄭文燦聞言轉身就走、鄭麗君稱專心智庫工作

「雙鄭」被點名接閣揆　鄭文燦聞言轉身就走、鄭麗君稱專心智庫工作

關鍵字：

台日關係蔡英文賴清德日本天皇華誕慶祝

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

Makiyo瘦25公斤「飲食控制法公開」：少量多餐很傷身

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

快訊／3張千萬發票沒人領！　期限快到了

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

古天樂被爆「秘婚30年至交已生子」　合體回應：是家人

熊熊只餵母乳1週！產後火速退奶：快樂得不得了

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面