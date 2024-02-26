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日本天皇華誕慶祝酒會　蔡英文、片山和之都談「CPTPP」

▲▼日本台灣交流協會今（26）晚間在君悅飯店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲日本台灣交流協會晚間在君悅飯店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（26）晚出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會，她表示，台日經貿關係越來越密切，近期台積電熊本廠開幕就是最好的例子，台灣已經做好與更多國家深化合作的準備，非常期待可以儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。日本台灣交流協會會長片山和之也說，日本政府歡迎台灣申請加入，以及繼續進行密切的溝通。

天皇是日本的國家象徵，第126代天皇徳仁誕生於2月23日，今年將年滿62歲，天皇誕生日在日本為國定假日，而日本國內及駐外公館舉辦天皇陛下華誕慶祝酒會是長久以來的慣例。不過，1972年台日雙邊失去邦交關係後，該活動在台灣暫停舉辦了一段時間，直至2003年才恢復舉辦。

今天晚間包括總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統呂秀蓮、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、立法院前院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院長韓國瑜、新境界文教基金會副董事長邱義仁、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄等政要均到場，共計超過550位來賓與會。

蔡英文致詞時表示，祝福天皇生日快樂，也希望台日友誼越來越好。她表示，台灣和日本不但共享民主自由的價值，在文化、經濟上也有密切的交流，更重要的是當彼此遇到困難時，台日總是在第一時間給予對方關懷和鼓勵，相信大家都可以感受到，日本與台灣如同家人般的深厚友誼。

蔡英文表示，這幾年台日經貿關係越來越密切，尤其去年雙邊貿易額達到757億美元，在全球供應鏈重整趨勢下，台日共同合作可以讓彼此的產業在國際上取得更大優勢，前天台積電熊本廠的開幕，就是最好的例子。

蔡英文強調，台灣已經做好準備，要與更多國家深化經貿上的合作，非常期待台灣可以儘早加入CPTPP，為全球的繁榮發展貢獻心力。她也說，感謝日本政府在近來的美日韓三方對話、美日外長會談都重申台海和平的重要性，台灣會持續強化自我防衛的力量，與理念相近國家攜手合作，共同守護印太區域的和平穩定。

片山和之會中以中文致詞說，雖然他是首次來台工作，不過1986、1987年他在哈佛大學研究所留學時，曾以台灣民主化為題撰寫碩士論文，當時台灣還是實施戒嚴，而上月13日他在台灣近距離觀察總統與立委選舉過程，感想非常深刻，令人衷心了解，自由民主如何透過無數人努力，經由每一位台灣人民獨立自主的行動，而得以深耕發展。

片山和之向台灣人民表達敬意，他說，台灣與民主共享自由、民主、法治等基本人權價值，是極為重要的友人，此外，台海和平穩定，對包括日本在內的國際社會也極為重要。

片山和之談及台灣是日本的第四大貿易夥伴，對台灣來說，日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣引以為傲的半導體產業，如今在全球供應鏈中扮演不可或缺的重要地位，讓全世界更加了解台灣的重要性。他說，關於CPTPP，日本政府歡迎台灣的申請，以及繼續進行密切的溝通。

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