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台灣經濟自由度全球第4　蔡英文：證明推動產業創新升級方向正確

▲▼總統蔡英文接見「傳統基金會」訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「傳統基金會」訪問團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日接見「傳統基金會」訪問團時指出，「傳統基金會」去年發布的「經濟自由度」報告中，台灣評比名列全球第4名，創下歷年最佳成績，證明了這幾年，台灣推動產業創新升級、落實環境永續的發展方向正確，不僅為企業創造良善的投資環境，更獲得國際的肯定和信任。

蔡英文致詞時，歡迎羅凱文（Kevin Roberts）會長，在2021年接任「傳統基金會」會長後首度率團訪問台灣，也很高興今天能看到台灣的老朋友佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）創辦人，再次見面交流。

蔡英文感謝「傳統基金會」作為美國重要智庫，長期透過媒體投書、舉辦研討會等方式，表達對台美關係的支持；也持續發揮影響力，協助台美雙邊在經貿、安全等領域有更緊密的合作。同時，「傳統基金會」每年發布的「經濟自由度」報告，更是台灣精進經濟政策的重要參考。

蔡英文指出，去年台灣經濟自由度評比名列全球第4名，創下歷年最佳成績。她說，證明了這幾年，台灣推動產業創新升級、落實環境永續的發展方向正確，不僅為企業創造良善的投資環境，更獲得國際的肯定和信任。

蔡英文強調，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，拓展彼此合作領域除了符合雙邊利益，也能確保全球供應鏈的安全穩固，更有助於全球民主陣營，共同守護自由、民主及人權等普世價值。她也請「傳統基金會」繼續協助台灣和美國，在各領域深化夥伴關係，一起為區域的繁榮發展，做出更多貢獻。

羅凱文則表示，此次是他第一次到訪台灣，台灣讓他想起故鄉德州，因為德州也有優秀的領導人、溫暖的人民、自由的經濟及幸福。

羅凱文也恭喜台灣再次在美國傳統基金會公布的「2024經濟自由度指數」獲得全球排名第4名，蔡英文應獲得最大的讚譽，他也特別致贈《2024經濟自由度指數》報告書予蔡英文。

羅凱文指出，國家安全也攸關經濟政策，他要代表傳統基金會及美國，感謝蔡英文維護台灣海峽和平現狀的勇氣，在蔡英文卸任後，他們也將繼續表達對台灣的支持，以表彰蔡英文對台灣人民及全球自由所做的貢獻。

最後，羅凱文強調，蔡英文不僅受到台灣人民愛戴，也受到傳統基金會及全球熱愛自由的人民愛戴，感謝蔡英文這幾年來傑出的貢獻。

▼總統蔡英文接見「傳統基金會」訪問團。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「傳統基金會」訪問團。（圖／總統府提供）

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