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2024台灣燈會璀璨啟燈　蔡英文、陳建仁、黃偉哲台南賞燈

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第35屆台灣燈會24日晚間在台南高鐵燈區，舉行盛大的主燈點燈儀式，總統蔡英文與行政院長陳建仁、交通部長王國材、觀光署長周永暉、台南市長黃偉哲、總統府秘書長林佳龍、資政葉菊蘭等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，四射的光芒及動感樂曲，並搭配上旋轉的主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台灣燈會今晚於台南揭開序幕，展期共16天，規劃安平及高鐵雙展區。率先於2月3日啟燈的安平燈區，截至目前為止已吸引超過454萬人次前來參觀。24日啟燈的高鐵燈區計展出300件以上光影燈藝作品，上午即開始湧現人潮，從18組團隊踩街活動，「魚頭君」、「熊本熊」發放小龍包提燈，以及晚間《1624》歌仔音樂劇等精彩表演，吸引來自國內外的民眾前來，為台南帶來新一波的觀光熱潮。

總統蔡英文表示，在中央及地方的輔助之下，台灣燈會已是國人朋友每年期待的盛會之一，同時也是台灣觀光的一大招牌。今年台灣燈會共規劃兩大燈區，蔡英文特別提及安平燈區的500架無人機展演全由台南無人機團隊規劃執行，不僅呈現在地文化的故事，也展現台灣在無人機產業上深厚實力。

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲特別感謝中央的支持，讓台灣燈會於16年後再度回到台南舉辦。黃偉哲說，今年適逢台南400，台南300時我們都還沒出生，台南500時大家也已經不在了，因此能在台南400這一年齊聚於此看燈會，更別具意義。

黃偉哲也提及，今年台南除了有美麗的台灣燈會，也同步舉行台灣國際蘭展及世界蘭展，展現台南在農業上的軟實力，歡迎國內外民眾一起來台南白天賞美麗蘭花，晚上看精彩的花燈。

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市觀旅局表示，高鐵燈區共有三大展區，包含「主展區」以龍來台灣主燈與7大主題燈區，呈現台南的圓融精彩；接著是「城里有光」展區，高達16公尺的「∞立方米」等15件大型燈藝作品，展現耀眼的台南之光，最後是以綠能裝置供電的「綠能燈區」做為全國首創，表現出淨零永續的城市願景。

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，台南各地還有埕南燈區、月津港燈節、新營波光節、普濟燈會、神農燈會、仁安燈會、左鎮燈節，還有後壁區的台灣國際蘭展與會展中心的世界蘭展等，多場大型活動繽紛亮相，台南一天絕對逛不完，歡迎國內外旅客來台南多住幾晚，慢慢看、慢慢玩，享受台南的美好。更多2024台灣燈會在台南的詳細資訊請看https://2024taiwanlanternfestival.org/。

▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲第35屆台灣燈會睽違16年重返台南市，總統蔡英文等人，一同倒數點亮高達22公尺「龍來台灣」主燈，吸引滿滿人潮前來觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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