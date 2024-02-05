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學測英文作文考「機器人」　學生想要AI大數據提供交友參考

▲大考中心學測非選評分說明。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大考中心舉行學測國寫、英文考科非選擇題閱卷評分原則說明記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年學測英文作文以AI機器人小幫手為題，要考生思考如何透過機器人解決情緒困擾，撰寫至少120個單詞作文。大考中心英文科閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲指出，題目很生活化，貼近學生經驗，不難發揮，有考生希望機器人可以幫忙做飯、陪打籃球或聊天，也有考生希望做出AI大數據，進行個性分析，提供交友互動解方。

大考中心今針對學測國寫閱卷、英文考科非選擇題評分原則舉行記者會說明。賴惠玲指出，參與這次英文非選的閱卷委員共157位大學教授，1月31日先召開評分標準訂定會議，參閱約3000份來自北中南東各區的作答答題卷，經過一天討論，再訂出評分標準並編製成閱卷參考手冊。

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▲▼今天第一堂考英文，英文作文為青少年遭遇課業壓力，若有機器人小幫手，最希望可以解決什麼問題。（圖／記者許敏溶攝）

▲英文作文以AI機器人入題，問考生希望機器人如何協助解決情緒困擾。（圖／記者許敏溶攝）

今年學測英文的「中譯英」題目以選舉為主題，結合時事議題，測驗考生能否根據所提供的中文句子譯出正確、達意、通順的英文句子。第一句為「每逢選舉季節，總會看到政治人物造訪各地著名廟宇」，第二句為「除了祈求好的選舉結果，他們也希望展現對在地文化與習俗的尊重」。

賴惠玲表示，使用的字大都為詞彙表4級內的詞彙，測驗重點在於考生能否運用常用的詞彙與基本句型翻譯，中等程度以上的考生若能使用正確句型，並注意用字、拼字，應能得到理想的分數。

賴惠玲也指出，有不少考生忽略英文句型必須要有主詞，第一句就有考生未使用主詞的情況；另有拼字被發音混淆的情況，像是選舉「election」拼成「eletion」，政治人物「politicians」拼成「polititions」，廟宇「temples」拼成「tamples」，因而被扣分，相當可惜。

▲大考中心學測非選評分說明。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大考中心學測非選題閱卷情形。（圖／記者楊惠琪攝）

英文作文屬引導式的寫作類型，要考生從3幅與自身情緒相關的圖片中（第一次心碎、在意他人看法、情緒波動），思考如何與機器人小幫手分工合作，解決自身的情緒困擾。賴惠玲說，命題生活化，貼近學生的經驗，考驗考生文字表達能力，細節描述以及創意與邏輯思考能力。

賴惠玲說，多數考生都是選第二張圖片，顯見這個年紀在意別人的眼光，其次是第三張圖片，多數提到課業壓力。有考生希望機器人可以當好聽眾、幫忙做飯、一起聊天或講笑話、陪打籃球等，也有考生發揮創意，希望做出AI大數據分析，把不同個性的人進行優缺點分析，提供互動解方。

賴惠玲說，閱卷評分關切重點在於考生在3張圖片中的選擇，為何選擇這個主題、有沒有針對這個主題提供細節支持，以及考生能否運用所學得詞彙、句構，將根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當作為評閱的標準。

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